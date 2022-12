"Laissez votre enfant s’amuser", le conseil de Luis Enrique aux parents qui veulent que leur enfant perce dans le foot

Dans un live Twitch, Luis Enrique s'est permis de distiller quelques précieux conseils aux jeunes qui souhaiteraient devenir footballeurs. Mais aussi et surtout à leurs parents, qui pourraient être tentés de faire peser sur leurs épaules une pression trop importante.

"Que recommanderiez-vous à un enfant de 10 ans qui veut devenir footballeur professionnel et à ses parents?" La question est simple, la réponse peut être pourtant si compliquée à vulgariser. Mais présent en ligne sur son nouvel outil de communication favori, Twitch, Luis Enrique en avait lui une idée très précise.

"Être footballeur professionnel n'est pas un chose que vous pouvez planifier. C'est très bien de dire: "Je vais être professionnel". Mais je ne me suis jamais fixé comme objectif de devenir footballeur professionnel, explique celui qui a connu une grande carrière de milieu de terrain entre le Sporting Gijon, le Real Madrid et le FC Barcelone dans les années 1990-2000. C'est plutôt à 17 ans, quand un entraîneur, Ismael Fernandez, m'a dit que j'allais jouer au football. Je pensais que j'allais atteindre la troisième division, tout au plus."

"Le seul objectif que vous voulez pour lui est qu'il soit heureux, non?"

Surtout, le sélectionneur de l'Espagne a appuyé sur le rôle essentiel des parents dans la construction personnelle des enfants par le foot. Un rôle de modérateur plutôt que de pressureur. "Il est très important de laisser votre enfant s'amuser. Ne vous mêlez pas du travail de l'entraîneur, n'accablez pas l'enfant, qu'il marque des buts ou non. Laissez-le s'amuser!, insiste-t-il. Seulement 1% ou moins de tous les enfants en Espagne vont y arriver."

Avant de préciser sa pensée et de conclure: "Le seul objectif que vous voulez pour lui est qu'il soit heureux, non? Qu'il se développe en tant que personne. Les valeurs de la vie, apprendre à gagner, à perdre, la frustration, gérer les joies et les peines avec tes coéquipiers, voir que tu n'es pas le centre du monde... (...) Quand il a fini, il ne faut pas lui demander ce qu'il en est ressorti. Non! Qu'importe le résultat! T'es-tu bien amusé? As-tu tout donné? As-tu fais de ton mieux? C'est tout!"