Le sélectionneur de la Norvège pas trop fan du maillot "Qatar Airways" d'Haaland

Alors que l'équipe nationale norvégienne dénonce depuis des mois la situation des travailleurs immigrés au Qatar, et avait même envisagé un boycott du Mondial 2022, son attaquant star Erling Haaland a enfilé un maillot de Boca Juniors sponsorisé par une compagnie qatarienne. Ce qui n'a pas trop plu à son sélectionneur.

Vendredi dernier encore, alors qu'ils s'apprêtaient à défier la Turquie à Istanbul dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, les joueurs de la Norvège se sont rangés derrière une grande banderole avant le coup d'envoi. "Fair play pour les travailleurs immigrés. Les droits de l'homme sur et en dehors du terrain", pouvait-on lire sur celle-ci.

Depuis des mois, la sélection scandinave est en effet en première ligne pour dénoncer la situation des migrants au Qatar, où des milliers d'ouvriers sont morts ces dernières années, notamment sur les chantiers des stades de la prochaine Coupe du monde. Problème: son attaquant star Erling Haaland a un peu de mal à joindre les actes aux paroles.

Les joueurs de la Norvège en Turquie © Icon Sport

"Il aurait pu porter un autre maillot"

Toujours blessé, et donc forfait pour cette trêve, le buteur du Borussia Dortmund était au même moment à Marbella, dans le sud de l'Espagne, pour poursuivre sa rééducation. Et il s'est mis en scène avec une tunique de Boca Juniors, club dont le principal sponsor maillot se nomme... Qatar Airways.

Si Haaland n'avait probablement aucune mauvaise intention en tête, la séquence a été particulièrement commentée par les médias norvégiens. Et elle a valu au sélectionneur Stale Solbakken une question lors de la conférence de presse précédant le match contre le Monténégro (victoire 2-0).

Un peu embarrassé, le technicien n'a d'abord pas voulu pointer son joueur. "Cela ne nous concerne pas, a-t-il lancé. Erling ne nous représente pas quand il n'est pas en sélection." Avant de reconnaître, tout de même, que ce choix de tenue n'était pas très judicieux: "Si j'avais mon mot à dire, il aurait pu porter un autre maillot, oui. Celui de l'équipe nationale norvégienne, par exemple..."

Alors qu'un boycott norvégien au Qatar avait sérieusement été envisagé au printemps, la Fédération a finalement enterré cette option fin juin, après un vote lors d'un congrès extraordinaire et des menaces de la part de la Fifa. Reste à savoir si Haaland et ses partenaires parviendront à se qualifier pour le Mondial, puisqu'ils pointent aujourd'hui à la deuxième place du groupe G, deux points derrière les Pays-Bas, et deux points devant la Turquie.