Le top 10 des joueurs les mieux payés au monde, avec 4 stars du PSG

Le site spécialisé Sportico a établi le top 10 des footballeurs les mieux payés, dominé par Kylian Mbappé et ses 125 millions d'euros de revenus annuels. Lionel Messi et Neymar sont respectivement 3e et 4e de ce classement.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont enfin détrônés : Kylian Mbappé est désormais le footballeur le mieux payé de la planète, avec 125 millions de dollars (125 millions d'euros) de revenus estimés pour la saison 2022-2023, d’après le site spécialisé Sportico. Dans le détail, le Français devrait toucher 105 millions d’euros de salaire et 20 millions d’euros via ses sponsors, après avoir prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain en fin de saison dernière.

La répartition en ce qui concerne Ronaldo (2e, 113 millions d’euros de revenus) et Messi (3e, 110 millions) est toutefois complètement différente. Le Portugais va toucher 60 millions d’euros, soit plus de la moitié de ses revenus, grâce à ses sponsors. Pour l’Argentin, cette part s’élève à 48 millions d’euros, pas si loin de que ce qu’il touche en salaire (62 millions).

Sur les salaires, le trio du PSG devance tout le monde

Juste derrière ce trio, on retrouve Neymar, qui touchera au total 91 millions d’euros sur la saison actuelle. En termes de salaires, les trois joueurs du Paris Saint-Germain sont d’ailleurs en tête du classement, avec 105 millions d’euros pour Mbappé, 62 pour Messi et 56 pour Neymar, qui lui aussi a prolongé avec le club de la capitale il y a quelques mois - Ronaldo est "seulement" à 53 millions.

Cinquième du classement, mais très loin du quatuor de tête, Mohamed Salah affiche un peu moins de 40 millions d’euros de revenus. Inattendu dans ce classement, Andrés Iniesta, 38 ans et toujours joueur de Vissel Kobe, au Japon, émarge à 30 millions d’euros de revenus annuels, dont 23 rien que grâce à son salaire. Antoine Griezmann, 27,5 millions d’euros de revenus, occupe la dernière place de ce top 10.