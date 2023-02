La prime que se partageront les joueurs de Newcastle s'ils battent Manchester United en League Cup

C'est un joli pactole que pourrait empocher les joueurs de Newcastle dimanche. L'unique condition est de battre Manchester United en finale de la League Cup, que les Magpies n'ont jamais remportée dans leur histoire.

Bientôt un chèque de plus pour les joueurs de Newcastle? En cas de victoire ce dimanche contre Manchester United en finale de la League Cup (la Coupe de la Ligue anglaise), les Magpies toucheraient un million de livres sterling (environ 1,1 millions d'euros) à se partager au sein de l'effectif, comme rapporté par le Daily Mail. Mais tous ne recevront pas la même somme.

Les joueurs toucheront, en cas de sacre, un montant équivalent à leur temps de jeu et au nombre de matchs qu'ils ont joués dans la compétition: un joueur ayant joué l'intégralité des matchs empochera un plus gros chèque qu'un joueur n'ayant pris part qu'à une rencontre de League Cup cette saison. Actuellement, Sean Longstaff est le joueur ayant disputé le plus de minutes tandis qu'Emil Krafth est celui qui en a disputé le moins. Il devrait logiquement être aux deux extrêmes concernant cette prime.

Plusieurs joueurs, et notamment un certain Loris Karius, n'ont toujours pas joué dans cette compétition. Le gardien allemand qui ne s'est jamais vraiment remis de ses erreurs en finale de Ligue des champions en 2018 avec Liverpool, a l'occasion de remporter le premier trophée de sa carrière. Il jouera le match dimanche.

Une récompense dix fois supérieure à ce que recevra le club

L'ensemble de l'effectif des Magpies touchera une prime dix fois supérieure à ce qui sera versé au club par la Ligue anglaise en cas de titre: façon, pour la nouvelle direction, de marquer le coup et de récompenser ses joueurs pour leur premier trophée depuis le rachat. Coach depuis novembre 2021, Eddie Howe aurait lui aussi droit à sa part du gâteau puisqu'une clause dans son contrat stipule qu'il bénéficiera d'une prime en cas de titre.