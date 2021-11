"Leo, le Film": Messi et le spectre de l'autisme

TRANSVERSALES - Lionel Messi souffre-t-il d'autisme? La question revient régulièrement depuis l'éclosion du génie du sextuple Ballon d'or. Elle est abordée dans "Leo le film", le nouveau document Transversales sur RMC Sport. Retour sur un spectre qui rôde au dessus de la tête de l'Argentin.

C'est une déclaration qui avait fait grand bruit... et qui n'avait pas du tout plu au clan Messi. En 2013, Romario, ancien joueur du Barça reconverti dans la politique, fait une sortie sur les réseaux sociaux à propos de Lionel Messi: "Vous saviez que Messi est atteint du syndrome d'Asperger? C'est une forme d'autisme léger qui induit le don de mieux se concentrer que les autres", écrivait-il alors sur Twitter.

Pas question de critique ou d'attaque dans ses propos. D'autant que l'ancien joueur brésilien, père d'une fille souffrant du syndrome de Down, avait dans la foulée rappelé que "Newton et Einstein aussi étaient autistes à un certain degré. J'espère que, comme eux, Messi se dépasse chaque jour et continue de nous offrir ce beau football".

Le clan Messi avait menacé Romario

Une idée qui revient régulièrement pour évoquer le caractère hors du commun du sextuple Ballon d'or et son talent sans pareil et qu'aborde le nouveau numéro de Transversales consacré à Messi, intitulé "Leo le film" et diffusé ce vendredi sur RMC Sport. Un journaliste brésilien faisait à l'époque la même interprétation que Romario, assurant même que Lionel Messi avait été diagnostiqué Asperger à l'âge de huit ans. L'entreprise de démenti s'organise immédiatement dans le clan de l'Argentin, qui demande notamment au médecin d'enfance du joueur de témoigner dans la presse. Le journaliste brésilien avait fini par s'excuser et la famille du meneur de jeu avait menacé Romario de porter plainte.

Le tabou de l'autisme

Le tabou autour de l'autisme n'est pas pour rien à cette réaction épidermique du clan Messi. En Argentine et en France, on considère encore qu'il s'agit d'une maladie, présente dès la naissance et donc potentiellement due à la maman. Alors que l'autisme est un trouble neuro-développemental, qui se met en place dans le développement neurologique de l'enfant, qui se traduisent par des troubles sensoriels et de la communication.

Timidité, difficultés à supporter l'autorité ou l'erreur... A cela s'ajoute le fait que le syndrome d'Asperger ne se traduit pas par un retard mental et peut même engendrer des capacités intellectuelles plus élevées. "La personne est vraiment capable de voir chaque petit détail que nous, on ne va pas forcément voir", précise le psychomotricien Florent Legendre dans l'émission Transversales sur RMC Sport. Des traits qui pourraient se rapprocher de ce que montre Lionel Messi.

Impossible de dire si Lionel Messi souffre oui ou non du syndrome Asperger: il faudrait pour cela une analyse médicale complète. D'autant que dans la bouche de certains, affirmer que le joueur est autiste pourrait relever de la remarque désobligeante ou tout simplement d'une simplification pour tenter d'expliquer un génie dont on ne comprend pas les mécanismes. On veut toujours expliquer l'inexplicable. Peu importe l'origine du talent de Lionel Messi, il suffit pourtant juste de profiter. La poésie se situe souvent dans cet inexplicable.