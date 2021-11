"Leo, le film": l'anecdote folle du petit Messi, qui casse une fenêtre et se coupe la main pour jouer un match

TRANSVERSALES - Après 21 ans à Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG pendant l’intersaison. Et si toute la vie de l’Argentin est connue, ou presque, l’émission Transversales diffusée ce vendredi sur RMC Sport 1 en présente des aspects encore peu connus. Comme ce jour où l’attaquant, alors jeune garçon, avait été jusqu’à se blesser pour jouer… et gagner une finale.

Recrue estivale du PSG, sextuple lauréat du Ballon d’or, légende vivante du FC Barcelone… les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Lionel Messi. Mais le saviez-vous, l’Argentin était déjà considéré comme un génie dès son plus jeune âge. "La Pulga" avait déjà le football dans le sang et dans le cœur comme vous le montre le numéro exceptionnel de Transversales "Leo, le film" diffusé ce vendredi sur RMC Sport 1.

Avant de rejoindre la Catalogne et le Barça à 13 ans, le prodige a évolué dans les équipes de jeunes du club des Newell's Old Boys. L’occasion pour lui d’y gagner ses premiers titres et d’afficher déjà un gros esprit de compétition.

"Il y a un club à Rosario qui s’appelle le Deportivo Rosario. C’est juste à côté de chez Leo, raconte Enrique Dominguez, l’un des premiers entraîneurs de Lionel Messi. Il devait jouer une finale face à eux et toute la famille était partie au stade. Ils n’avaient pas réalisé que Leo était resté dans la salle de bain. Il était coincé à l’intérieur! Newell’s perdait et Messi n’était toujours pas là."

"Il a cassé la fenêtre et s’est coupé la main"

Bloqué chez lui et soucieux d’aller jouer cette finale, où chacun des vainqueurs remportait un vélo, le petit Lionel Messi s’est démené pour quitter cette salle de bain. Tous les moyens ont été bons pour s'en extirper.

"Il a cassé la fenêtre et s’est coupé la main", se souvient Carlos Morales, un autre des premiers entraîneurs de Messi en Argentine auprès de RMC Sport. Et Enrique Dominguez de reprendre: "Il a couru comme un fou jusqu’au stade. Il est entré en jeu et… ils ont gagné le tournoi. Tous les enfants s’en souviennent car ils ont tous gagné un vélo."

L’ancien coach de Lionel Messi détaille ensuite la satisfaction et la joie véritable qu’il ressent après un but.

"A travers le jeu, à travers la compétition, il se révèle tel qu’il est, explique le technicien sud-américain. Regardez comment il célèbre ses buts. C’est le seul moment où il perd sa timidité. Pour lui, jouer au foot c’est comme respirer."