Les deux passes décisives de Cristiano Ronaldo lors de la victoire d'Al Nassr

Cristiano Ronaldo à nouveau décisif avec Al Nassr. La superstar portugaise a délivré deux passes décisives ce vendredi, lors de la victoire de son équipe contre Al Taawoun (2-1). Ce sont ses premiers caviars en match officiel avec sa nouvelle équipe.

Al Nassr tourne bien et enchaîne un 15e match sans défaite en championnat. Une série débutée après une défaite contre Al Taawoun, l'adversaire du soir justement. L'équipe entraînée par Rudi Garcia s'est imposée 2-1 et a ainsi récupéré sa place de leader devant Al Ittihad, également vainqueur ce vendredi.

Cristiano Ronaldo impliqué sur sept buts en quatre matchs

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois brillé en Saudi Pro League. Double passeur, l'ancien Mancunien a régalé son coéquipier Abdulrahman Ghareeb à la 17e minute pour l'ouverture du score. Après un service millimétré de l'attaquant portugais, le Saoudien évite un tacle puis poursuit sa course avant d'ajuster le gardien adverse.

En fin de match (78e minute), alors que les deux équipes se dirigaient vers un match nul, Cristiano Ronaldo a mis un ballon en retrait pour son coéquipier Abdullah Madu alors que les deux joueurs étaient dans les six mètres. Contrôle manqué avant une frappe ou véritable passe en retrait? On vous laissera en juger.

Intentionnelle ou non, cette deuxième passe décisive de Ronaldo permet à son équipe de l'emporter et, sur un plan personnel, pour lui de gonfler ses statistiques. A 38 ans, le natif de Funchal continue d'affoler les compteurs.

Impliqué sur sept buts (cinq buts et deux passes décisives) en quatre matchs, il est le deuxième joueur le plus décisif d'Al Nassr cette saison, derrière Anderson Talisca (treize buts). Il fait déjà partie des 20 joueurs les plus décisifs du championnat malgré ses quelques 360 minutes jouées. Rendez-vous samedi 25 février à 16h30 sur RMC Sport 1 pour la rencontre entre le Damar FC et Al Nassr.