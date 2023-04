Barça: Xavi ne veut pas voir Gavi partir libre cet été

Courtisé par plusieurs grands clubs européens, Gavi est dans une situation contractuelle compliquée. Sa prolongation avec le Barça n'a pas pu être enregistrée auprès de la Liga et le jeune joueur de 18 ans pourrait être libre en fin de saison. Pour autant selon Xavi, le milieu de terrain n'aurait aucun intérêt à quitter le club, où il est un titulaire indiscutable.

Pas de transfert en vue? "Je crois que, dans une autre équipe, il ne sera pas aussi heureux qu'ici", a estimé samedi l'entraîneur du FC Barcelone Xavi à propos de Gavi, la pépite de 18 ans du Barça qui suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, selon la presse spécialisée.

"Son futur est au Barça"

"On est en train d'évaluer son cas, il est décisif pour l'équipe, et son futur est au Barça. Après, il faut savoir ce que veut le joueur, mais je crois qu'il ne sera pas aussi heureux en dehors de ce club", a insisté l'entraîneur blaugrana, à la veille du déplacement du Barça à Getafe dimanche (16h15) lors de la 29e journée du championnat.

Le jeune milieu de terrain pourrait être libre de tout contrat à l'issue de la saison en raison d'un problème pour faire homologuer son contrat. Lui qui devait prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec une clause à 1 milliard d'euros a finalement repris son contrat de U19, qui prend fin en juin 2023. Suite à ça, Gavi a d'ailleurs récupéré son numéro 30, lui qui avait brièvement porté le numéro 6 lors de la courte période durant laquelle son contrat a été validé par la justice ordinaire avant d'être retoqué pour un vice de forme.

Xavi répond aussi concernant Ansu Fati

Xavi s'est également expliqué sur un possible départ de l'attaquant Ansu Fati, 20 ans, et a assuré qu'"il n'y (avait) rien de décidé, ni concernant les départs ni concernant les arrivées. Il peut encore se passer beaucoup de choses." The Daily Express rapportait ce samedi que Tottenham pourrait faire une offre colossale pour s'attacher les services du jeune international espagnol et que les Spurs auraient le feu vert du Barça pour discuter avec son agent.

Dimanche à Getafe, le Barça devra toujours se passer de ses quatre blessés: Pedri, Ousmane Dembélé, Andreas Christensen et Frenkie de Jong. "Ils nous manquent. On a dû freiner les joueurs, parce qu'ils se sentaient super bien, ils auraient pu jouer ce match, ils ont la bonne attitude, ils veulent participer... mais on pense qu'il vaut mieux les préserver une semaine de plus", a estimé Xavi.

Les blessés pourraient donc revenir le week-end prochain, pour l'affiche de gala contre l'Atlético Madrid au Camp Nou, dimanche 23 avril à 16h15 lors de la 30e journée de Liga.