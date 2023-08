Amical: la Juventus balaie le Real Madrid avec un but de Timothy Weah

La Juventus s’est imposée face au Real Madrid (3-1) mercredi en amical avec notamment le premier but de l’ancien Lillois, Timothy Weah, transféré cet été dans le Piémont. Moise Kean et Dusan Vlahovic ont aussi marqué.

Le Real Madrid a achevé sa tournée américaine par une nouvelle défaite. Balayés par le Barça le week-end dernier, les Merengues se sont inclinés contre la Juventus (3-1), mercredi à Orlando. La soirée a très mal commencé puisque l’ancien Parisien Moise Kean a ouvert le score dès la première minute de jeu.

Ancelotti positive

L’ancien Lillois Timothy Weah a ensuite inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs en reprenant un centre de son compatriote américain Weston McKennie (20e). Vinicius a ensuite réduit l’écart sur une passe fantastique de Toni Kroos (38e) avant que Dusan Vlahovic - que certains médias italiens annoncent en partance pour Chelsea dans un échange avec Romelu Lukaku - ne scelle le sort du match (95e).

Malgré ce nouveau revers (pour deux victoires contre l’AC Milan et Manchester United), Carlo Ancelotti livré un bilan positif de cette préparation aux Etats-Unis. "La pré-saison a été positive et dans les matchs auxquels nous avons joué, nous avons montré des qualités différentes, a-t-il confié. L'un était très bon et l'autre était en termes de défense, que nous devons améliorer. L'équipe n'a pas l'habitude de défendre en losange. Nous avons encaissé beaucoup de buts contre la Juventus et Barcelone. Nous manquions d'équilibre et nous devons y remédier."

"L'aspect défensif est le plus facile à améliorer car c'est un problème de positionnement, de concentration et d'attitude, a-t-il poursuivi. Nous étions bons et agressifs au pressing, mais nous étions faibles dans le bloc bas. Cela a été assez clair lors des deux derniers matchs. Le recul du bloc peut être une option à prendre en compte. Mais je vais prendre les bonnes choses et les occasions que nous avons créées en attaque."