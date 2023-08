Antonio Rüdiger : "Quand ils sont racistes envers Vinicius, ils le sont aussi envers moi"

Dans un entretien accordé à Marca, Antonio Rüdiger est revenu notamment sur son adaptation en Espagne et à la vie madrilène. Mais aussi le racisme dans le football espagnol dont Vinicius a été victime cette saison.

A l'aube de sa deuxième saison, Antonio Rüdiger s'est confié dans les colonnes de Marca. L'international allemand de 30 ans, qui rêve de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid, devra encore faire face à la concurrence d'Eder Militao et de David Alaba cette saison.

La saison dernière, il est apparu à 53 reprises toutes compétitions confondues pour sa première année sour le maillot du Real Madrid. Arrivé en provenance de Chelsea, Antonio Rüdiger ne semble pas regretté son choix : "Le football espagnol est très technique. Il y a de très bons joueurs. Toutes les équipes essaient de jouer au football et c'est ce que j'aime le plus. C'est aussi très intense, c'est du football de haut niveau."

S'il apprécie le football pratiqué en Liga, l'ancien défenseur de Chelsea est également très heureux de sa vie dans la capitale espagnole: "Je suis très heureux à Madrid. J'aime le grand nombre d'options de restaurants qu'il y a. J'adore la cuisine espagnole, même si beaucoup de leurs plats contiennent du porc, à cause de ma religion, je ne peux pas les manger. Mais je veux vraiment essayer la paella. Ce que j'aime le plus, c'est qu'il y a des gens de plusieurs origines qui vivent en paix. Il y a des sud-américains, des noirs, des espagnols... tous vivent en paix"

"Quand ils sont racistes envers lui, ils le sont aussi envers moi"

Justement, cette saison, le football espagnol a beaucoup fait parlé de lui à cause du racisme. Son coéquipier Vinicius en a été victime à plusieurs reprises au cours du dernier exercice. Antonio Rüdiger a tenu à apporter tout son soutien à son coéquipier : "Si vous me demandez si quelqu'un a été raciste avec moi en Espagne, la réponse est non. Il y a eu un malentendu à Cadix: il a été publié qu'ils avaient été racistes avec moi mais je ne les ai pas entendus m'appeler "singe" ou "merde negro" ou ces choses barbares qu'on dit. Si vous me demandez si Vinícius en souffre, il est clair qu'il en souffre."

Le défenseur du Real Madrid prend également pour lui les insultes reçues par Vinicius: "Quand ils l'insultent et sont racistes envers lui, ils sont automatiquement racistes envers moi. Le racisme est un manque d'éducation et ça arrive partout. Je l'ai toujours dit et je le répète toujours. Il est important de dire que ne sont pas tous des Espagnols, ce sont des idiots. Il y a beaucoup d'Espagnols qui ne tolèrent pas le racisme. Il est très important de noter que les racistes ne sont qu'une minorité dans ce pays, mais ils doivent être corrigés. Il est très important que tout le monde sache que tous les gens sont égaux."