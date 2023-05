Atlético de Madrid: "Je me régale vraiment", Griezmann a-t-il déjà été si fort et épanoui en Liga?

A nouveau décisif face à Cadix mercredi en Liga (5-1), Antoine Griezmann enchaîne les matchs séduisants avec l’Atlético de Madrid ces derniers mois. En pleine confiance, l’attaquant de l’équipe de France prend beaucoup de plaisir sur le terrain. Et il savoure sa réussite retrouvée.

Tout simplement irrésistible. Antoine Griezmann marche sur l’eau depuis quelques semaines en Liga. L’attaquant de l’Atlético de Madrid enchaîne les sorties séduisantes et les prestations de haute volée. Aux côtés d’Alvaro Morata, le taulier de l’équipe de France semble plus épanoui que jamais, à l’image de son doublé face à Cadix mercredi au Civitas Metropolitano (5-1). Au sein d’une équipe moins défensive que par le passé, "Grizou" se balade de l’autre côté des Pyrénées, avec ou sans ballon. Et multiplie les gestes de classe. En 43 apparitions cette saison, il a inscrit 14 buts et délivré 15 passes décisives (toutes compétitions). Un double double, dans le langage NBA.

"Beaucoup en Espagne pensent que Griezmann n’a jamais été aussi fort, parce qu’il n’a jamais pris autant de plaisir. Il est heureux sur un terrain, témoigne Frédéric Hermel, notre expert du foot espagnol. Il fait toujours le boulot défensif, mais sans se sentir obligé de le faire tout le temps. Il se projette beaucoup plus, il marque plus de buts et fait plus de passes décisives."

"J’essaie de devenir une légende"

Meilleur passeur du championnat (12), devant Vinicius Jr et Mikel Merino (9), Antoine Griezmann a exprimé son bonheur au micro de DAZN après le carton contre Cadix, lors duquel il a ouvert le score très rapidement (2e): "Ils ne m'ont pas donné le trophée de meilleur joueur du mois d'avril, donc j'étais un peu fâché, et ça s'est vu dans les premières minutes (rires). Je me régale vraiment. Mettre cinq buts en jouant de la sorte, c'est super, il faut continuer comme cela."

Avec désormais 110 réalisations sous le maillot de l’Atlético, le natif de Mâcon (Saône-et-Loire) a rejoint José Eulogio Garate au quatrième rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club madrilène en Liga (il est troisième toutes compétitions confondues, avec 155). "Garate est une légende du club et c'est ce que j'essaie de devenir, explique Griezmann. Qu'on se souvienne de moi durant de longues années. C'est un objectif et j'espère l'atteindre."

La série impressionnante de l’Atlético

Revenu chez les Colchoneros il y a deux ans, après une expérience difficile au FC Barcelone, l’international français (118 sélections, 43 buts) est sous contrat jusqu’en 2026, depuis son transfert définitif officialisé en octobre dernier (20 millions d’euros). Après un début d’exercice décevant, il a profité de la Coupe du monde 2022 pour retrouver la lumière au Qatar, en étant l’un des joueurs les plus brillants du tournoi (malgré sa finale ratée contre l’Argentine). Et il a poursuivi sur sa lancée en club.

Dans le sillage de son n°8, qui arbore une teinture plus ou moins rose, l’Atlético réalise un début d’année canon. L’équipe de Diego Simeone, sous le feu des critiques après son élimination au premier tour de la Ligue des champions à l’automne (en ayant fini dernier de son groupe), est la plus performante de Liga en 2023.

Sur leurs 13 derniers matchs, les Colchoneros l’ont emporté 11 fois, pour 1 nul (1-1 chez le Real Madrid) et une défaite (1-0 chez le Barça). Avec plusieurs démonstrations, contre le Séville FC (6-1), Valence (3-0) ou chez le Real Valladolid (2-5). Une série qui leur permet d’occuper la 2e place du classement, avec 1 point d’avance sur le Real, à cinq journées de la fin. Sans toutefois mettre en danger le Barça, qui est à 13 points devant. Griezmann et les siens ont désormais rendez-vous à Elche, dimanche (16h15), pour conforter leur place de dauphin. Et prolonger le plaisir.