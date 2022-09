Atlético: Griezmann sur le point de retrouver un job à temps plein

Cantonné à un rôle de remplaçant avec l'Atlético, en raison d'un différend sur un contrat de prêt entre son club et le Barça, Antoine Griezmann devrait retrouver un statut de titulaire prochainement. Les deux clubs seraient en passe de trouver un accord, selon L'Equipe.

Antoine Griezmann partira à Clairefontaine l’esprit un peu plus léger la semaine prochaine. L’international français est en passe d’enregistrer une excellente nouvelle pour la suite de sa saison, laquelle devrait également ravir son sélectionneur Didier Deschamps. Le Français devrait bientôt pouvoir démarrer un match, lui qui débute systématiquement sur le banc depuis le coup d'envoi de la saison.

Prêté à l’Atlético par le Barça, avec une option d'achat dont le montant pose problème aux Colchoneros, Griezmann est contraint d’entrer en jeu après la 60e minute depuis le début de la saison. Conséquence d’une directive donnée par les dirigeants de l’Atlético à l’entraîneur, Diego Simeone, pour mettre la pression sur le Barça. L’accord de prêt signé entre les deux clubs stipule que si le Français joue 50% des matches de l’Atlético, une option d’achat automatique de l’ordre de 40 millions d’euros est activée.

Une issue positive espérée durant la trêve internationale

Trop cher pour l’Atlético, qui entend revoir ce montant à la baisse. Sachant qu’une rencontre est comptabilisée si le joueur joue au moins 45 minutes, Griezmann se contente de la dernière demi-heure de chaque match depuis le coup d’envoi de l’exercice 2022-2023. Ce qui ne l'empêche pas de se montrer en jambes et décisif lorsque son entraîneur fait appel à lui (3 réalisations, 1 but toutes les 55'). Mais cette étrange situation n'était pas viable sur le long terme. "Il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne", confiait l'intéressé après le premier match de Ligue des champions.

Heureusement pour Antoine Griezmann, tout cela devrait bientôt changer, puisque les négociations entre les deux clubs seraient sur le point d’aboutir, pour une option d’achat abaissée à 25 millions d’euros, rapporte L'Equipe. Le Barça se veut optimiste, et espère pouvoir conclure les discussions au plus tard durant la prochaine trêve internationale, précise le quotidien L’Equipe. En attendant, Didier Deschamps se frotte les mains à deux mois de la Coupe du monde. Il devrait récupérer un joueur frais, lui qui avait plutôt pris l'habitude de collectionner les mauvaises nouvelles ces derniers temps.