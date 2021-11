Barça: Agüero risque la fin de carrière à cause de son problème cardiaque

Selon des informations de Catalunya Radio ce vendredi, Sergio Agüero a effectué de nouveaux tests cardiologiques ces derniers jours. L'arythmie cardiaque serait plus contraignante que ce que l'avant-centre pouvait espérer. Le joueur de 33 ans pourrait mettre fin à sa carrière en raison de ses soucis de santé.

Reverra-t-on Sergio Agüero sur un terrain de football? Début novembre, le FC Barcelone annonçait que son attaquant allait manquer au moins les trois prochains mois de compétition, en raison d'un problème cardiaque. Le "Kun" a été victime d'un malaise thoracique en pleine rencontre de Liga, face à Alaves, le 30 octobre dernier.

Le quotidien El Pais annonçait rapidement que les examens cardiologiques de Sergio Agüero avaient détecté une arythmie cardiaque. Cette fois, Catalunya Radio indique ce vendredi que le joueur aurait été informé de sa possible fin de carrière. Son problème cardiaque serait incompatible avec une pratique de sport à haut niveau.

Agüero n'a disputé que cinq matchs avec le Barça

Ces derniers jours, l'ancienne gloire de Manchester City a passé de nouveaux tests cardiologiques. Le joueur de 33 ans présenterait quelques complications, remettant en cause par conséquent la suite de son aventure avec le FC Barcelone, lui qui est arrivé libre l'été dernier mais qui n'a disputé que cinq matchs.

Depuis début novembre, le Barça n'a pas donné plus de nouvelles concernant Sergio Agüero. Dans le dernier bulletin médical concernant son joueur, le club blaugrana annonçait que l'avant-centre allait suivre "un processus de rééducation", sans donner plus de précisions.

"Je vais bien et je suis très motivé pour affronter le processus de récupération, avait écrit Sergio Agüero sur son compte Twitter, après l'annonce de son indisponibilité. Je veux tous vous remercier pour les messages de soutien et d’affection qui rendent mon cœur plus fort aujourd’hui."

Après le malaise thoracique de Sergio Agüero, le quotidien Sport rappelait que le joueur en aurait déjà été victime lors de son adolescence sur un terrain de football, à 12 ans. Si une arythmie cardiaque n'est pas forcément synonyme de fin de carrière pour les sportifs, la dernière image de Sergio Agüero en tant que footballeur pourrait donc bien être celle de son malaise survenu face à Alaves.