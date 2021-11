Manchester City: De Bruyne trolle United avec le temps passé à l'entraînement

Quelques jours après la nette victoire de Manchester City lors du derby face à United (2-0), Kevin De Bruyne a abordé, dans un entretien sur la chaîne Youtube Play Sports, la préparation tactique de cette rencontre par Pep Guardiola. Le technicien espagnol n'a, en fait, pas passé bien longtemps à expliquer la tactique adverse à ses joueurs, ne sachant pas comment son homologue Ole Gunnar Solskjaer allait disposer ses hommes.

"Nous ne savons pas comment ils vont jouer", a lancé Guardiola à ses joueurs

"La veille d'un match, nous nous entraînons généralement tactiquement, en fonction de la façon dont l'adversaire joue. Avant United, Pep a déclaré: 'Nous ne savons pas comment ils vont jouer. Nous verrons.' Et nous avons arrêté l'entraînement après environ 10 minutes, a confié le milieu de terrain belge. Souvent, Pep sait comment l'adversaire va jouer. Cette fois, il ne savait pas, alors il ne savait pas quoi faire."

Pourtant, Manchester City a largement dominé les débats à Old Trafford. Il a fallu un bon David De Gea pour sauver United à plusieurs reprises, qui avait concédé l'ouverture du score dès la 7e minute sur un but contre son camp d'Eric Bailly. Trouvé au second poteau, Bernardo Silva avait doublé la mise (45e) avant la pause.

"Nous avons fait ce que nous faisons toujours, mais Pep ne savait pas à l'avance s'ils joueraient avec cinq ou quatre défenseurs derrière. Ou comment Manchester United allait s'organiser au milieu de terrain ou avec ses trois attaquants devant", a encore expliqué avec franchise Kevin De Bruyne.

Ole Gunnar Solskjær a finalement adopté un 3-5-2 au coup d'envoi, un système mis en place depuis la lourde défaite face à Liverpool (5-0) en championnat le 24 octobre dernier. Par le passé, Kevin de Bruyne avait déjà effectué des déclarations similaires après des victoires de Manchester City face au grand rival. En janvier 2020, après un succès en Coupe, "KDB" lançait que Pep Guardiola avait passé 15 minutes à préparer le derby, en soulignant néanmoins que les Cityzens avaient déjà procédé ainsi avec d'autres formations.