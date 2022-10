Barça: bientôt une statue de Lionel Messi devant le Camp Nou?

Qu'importe son avenir en tant que joueur, au PSG ou ailleurs, Lionel Messi devrait voir le Barça lui construire une statue à son effigie au Camp Nou, selon une indiscrétion de La Vanguardia.

C'est une information glissée au beau milieu d'un article sur le rêve du président Joan Laporta de faire revenir Lionel Messi au FC Barcelone. Le journal La Vanguardia rapporte ce jeudi que le club catalan a d'ores et déjà acté la construction d'une statue de l'attaquant argentin de 35 ans au Camp Nou. Il rejoindrait ainsi László Kubala et Johann Cruyff, qui disposent déjà d'une sculpture à leur effigie devant le stade.

Il n'est pas fait mention du calendrier prévu pour la construction et l'inauguration de la statue. Il est en tout cas précisé par le quotidien espagnol que cette initiative n'est pas liée à l'avenir footballistique de Messi. Qu'il rejoue ou non au Barça d'ici la fin de sa carrière n'aurait donc pas de conséquences sur ce projet.

Records en cascade

Lancé en 2004 et parti libre au Paris Saint-Germain lors de l'été 2021, Lionel Messi a disputé 778 matchs avec le FC Barcelone. Il est le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l'histoire du club, devant Xavi et ses 767 rencontres.

Avec la tunique blaugrana, la Pulga a inscrit 672 buts et délivré 303 passes décisives. Ce qui fait aussi de lui le meilleur buteur du club toutes compétitions confondues. Il compte par ailleurs 35 titres à son actif, dont quatre trophées de Ligue des champions, dix victoires en championnat et sept en Coupe du Roi.

Au Paris Saint-Germain, Lionel Messi en est à 19 buts et 23 passes décisives en 47 matchs. Son contrat s'achève en juin 2023.