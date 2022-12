Barça: Dembélé pourrait aussi rejouer dès ce week-end

Ousmane Dembélé a repris l’entraînement avec le FC Barcelone un peu plus d’une semaine après la finale de la Coupe du monde et pourrait rejouer dès ce week-end lors du derby contre l’Espanyol.

Les vice-champions du monde français déjà sur le pont. Lundi, Hugo Lloris était sur le banc lors match entre Brentford et Tottenham (2-2) alors que Kylian Mbappé postule déjà pour le match entre le PSG et Strasbourg mercredi (21h, 16e journée de Ligue 1). Cela vaut aussi pour Ousmane Dembélé, déjà de retour à l’entraînement avec le FC Barcelone. L’ailier droit est revenu plus tôt que prévu dans les installations du club et s’est déjà entraîné avec ses équipiers pour arriver dans les meilleures conditions pour le derby face à l’Espanyol, samedi (14h).

Selon Mundo Deportivo, l’ancien Rennais postule donc pour cette rencontre qui se tiendra moins de deux semaines après la finale de la Coupe du monde. Dembélé était titulaire face à l’Argentine avant d’être remplacé avant la mi-temps par Randal Kolo Muani.

Koundé aussi attendu samedi

Jules Koundé, également titulaire lors de cette finale, n’a pas encore repris mais son retour est attendu dans le courant de la semaine. Le défenseur, qui a évolué comme arrière droit durant le Mondial, est aussi espéré pour la rencontre de samedi ; Xavi devrait donc bénéficier de l’intégralité de son effectif pour la reprise de la Liga. Même Ronald Araujo, privé de Mondial à cause d’une blessure à la cuisse droite, devrait recevoir le feu vert médical pour une reprise dans les prochaines heures.

Le Barça a pris la tête du championnat juste avant la coupure en profitant d’un revers sur Real Madrid sur le terrain du Rayo Vallecano (3-2). Barcelone compte deux points d’avance sur les Madrilènes, deuxièmes. Eliminés dès la phase de poule de la Ligue des champions, les hommes de Xavi défieront Manchester United en 16es de finale de la Ligue Europa en février.