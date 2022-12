Mbappé plus rapide que Haaland, Djokovic et Lomu, mais évidemment devancé par Bolt

Le quotidien espagnol Marca a simulé une course fictive entre des athlètes de différents sports pour voir quels seraient les temps sur 100 mètres. Kylian Mbappé arrive 2e sur 87, avec 11 secondes pour faire la distance.

Qui des footballeurs Mbappé et Haaland, du tennisman Djokovic, du rugbyman Lomu, du basketteur Westbrook ou du footballeur américain Hill va le plus vite sur 100 mètres ? Le quotidien espagnol Marca a voulu comparer la vitesse de ces athlètes, tous considérés comme les références de leur sport. Usain Bolt, recordman du monde sur 100 et 200 mètres, a aussi été ajouté à l'étude afin de pouvoir mesurer l'écart entre les performances de chaque athlète et celles d'un spécialiste.

Derrière le Jamaïcain, auteur d'un temps de 9'58 sur 100 mètres en 2009, on retrouve donc Kylian Mbappé, deuxième en 11 secondes, grâce à sa vitesse de pointe de 38 km/h. L'ancien rugbyman décédé en 2015 Jonah Lomu, malgré son gabarit XXL, près de deux mètres et bien plus de 100 kilos sur la balance lors de sa carrière, complète le podium en 11''01.

Djokovic plus rapide que Haaland

Erling Haaland, déjà flashé à 36 km/h lors d'un match de Bundesliga avec le Bourussia Dortmund, n'est "que" 6e de cette étude en 11''06, d'un cheveu derrière Novak Djokovic, et un peu plus nettement devancé par le joueur de football américain Tyreek Hill.

Le basketteur Russell Westrbook vient prendre la dernière place de ce sprint fictif. S'il est l'un des joueurs les plus rapides de NBA, le meneur de jeu des Lakers rend quelques millièmes à ses adversaires du jour, et un peu plus d'un dixième à Mbappé et Lomu, les deux références. Mais Usain Bolt, lui, a de la marge, et ce n'est pas tout de suite qu'un athlète venu d'un autre sport fera trembler ses records.