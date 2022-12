Barça: Dembélé prêt à écourter ses vacances pour revenir plus tôt que prévu à l'entraînement

Selon Sport, Ousmane Dembélé aurait fait le choix d'écourter ses vacances et de revenir à l'entraînement au Barça dès le 26 décembre, afin d'être disponible pour le derby contre l'Espanyol. Il était initialement attendu en Catalogne le 28 décembre.

Sans même une semaine de repos après la finale de la Coupe du monde au Qatar, Ousmane Dembélé devrait déjà être de retour à Barcelone ce lundi 26 décembre. Selon le média catalan Sport, le Français aurait fait le choix d'écourter ses vacances afin d'être disponible pour le derby contre l'Espanyol prévu le 31 janvier.

Un retour le 26 plutôt que le 28

Lui et Jules Koundé n'étaient pourtant attendus que le 28 décembre prochain à la Ciutat Esportiva et ne devaient donc participer qu'à une seule séance collective, puisque Xavi voulait laisser les siens se reposer les 29 et 30 janvier avant la rencontre. Un calendrier qui rendait difficile voir impossible la présence des Tricolores comme titulaires face à l'ennemi local.

Les deux Français sont les Barcelonais qui, aux côtés de Frenkie de Jong, ont joué le plus de minutes lors du Mondial. S'ils ne seront pas en manque de rythme, Xavi avait l'intention de les laisser sur le banc contre l'Espanyol assure AS. Mais Sport assure que le retour anticipé d'Ousmane Dembélé pourrait changer la donne, alors que l'attaque barcelonaise sera déjà amputée de Robert Lewandowski, suspendu.

15 sur 17 des Mondialistes déjà revenus à Barcelone

En arrivant dès le 26 décembre, Xavi pourra travailler pendant plusieurs séances (a priori quatre, en comptant qu'il y aura sûrement un jour de repos avant le match) avec l'un de ses joueurs clés. Dembélé sort de six titularisations en Coupe du monde et d'une place de finaliste avec les Bleus (deux participations, deux finales). Le journal catalan n'avance pas pour le moment pas de retour anticipé pour Jules Koundé.

Xavi a déjà récupéré 15 de ses 17 joueurs ayant participés à la Coupe du monde depuis le début de la semaine. Les derniers arrivés sont Raphinha et Memphis Depay, qui ont rejoint l'équipe mercredi. Avec les retours de Sergi Roberto, Kessié et Pablo Torre, l'entraîneur blaugrana n'a qu'un seul absent dans son effectif : Ronald Araújo. En principe, l'objectif est de récupérer le défenseur central uruguayen pour le derby, même s'il ne sera pas forcé de toute façon, car à l'horizon se profile le match contre l'Atlético de Madrid au Wanda le 8 janvier, où Xavi veut compter sur l'Uruguayen à 100%.