Barça: Gerard Piqué ne disputera pas son dernier match samedi soir

Gerard Piqué a annoncé ce jeudi comme un coup de tonnerre qu'il avait pris la décision d'arrêter sa carrière. Il jouera ce samedi son dernier match au Camp Nou, avant de mettre un point final à sa carrière contre Osasuna mercredi.

Dans un premier temps évoqué pour ce samedi contre Almeria au Camp Nou, le dernier match de la carrière de Gerard Piqué se jouera finalement à Osasuna mercredi, comme l'a précisé Xavi ce vendredi en conférence de presse. La rencontre contre Almeria sera en revanche sa dernière au Camp Nou, qui prévoit de rendre un grand hommage à l'une de ses légendes.

Dans quelques jours, Gerard Piqué ne sera plus un joueur de football professionnel. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière à un an et demi de la fin de son contrat, et de renoncer à l'intégralité de son salaire et de sa prime de retraite, selon AS. Le club blaugrana devrait économiser plus de 50 millions d'euros, une donnée importante étant donné l'état actuel des comptes du Barça.

Une retraite anticipée

Initialement lié au Barça jusqu'en juin 2024, Gerard Pique semblait hors de forme cette saison, en constante difficulté lors de ses rares apparitions. Les critiques à son égard fusaient dans les travées du Camp Nou. Xavi lui-même aurait même voulu s'en séparer l'hiver prochain, ce qui ne sera pas nécessaire.

"Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus le niveau, qu'il n'était plus utile à son club", a jugé Frédéric Hermel dans l'After Foot sur RMC. La presse catalane a même avancé que Piqué avait annoncé dès l'été dernier qu'il mettrait un terme à sa carrière s'il n'était pas titulaire au mois de novembre.

Après 12 années de loyaux services, l'ancien défenseur de la Roja va donc tirer sa révérence mercredi 8 novembre à Osasuna.