Barça: Griezmann papa... pour la troisième fois un 8 avril

L’attaquant du Barça et de l’équipe de France, Antoine Griezmann, est papa pour la 3eme fois. Il a annoncé ce jeudi la naissance d’Alba, née comme sa grande sœur et son grand frère... un 8 avril.

La famille Griezmann s’agrandie. A tout juste 30 ans, l’attaquant des champions du monde et de FC Barcelone est papa pour la troisième fois. Il a annoncé sur les réseaux sociaux la naissance d’Alba, née ce jeudi à 10h24. Un heureux événement qui s’accompagne d’une improbable coïncidence (à moins qu’Antoine Griezmann et sa compagne, Erika Choperena aient extrêmement bien calculé leur coup...), mais la petite Alba est née le même jour que sa grande sœur et que son grand frère!

Ses trois enfants sont nés un 8 avril !

Mia est née le 8 avril 2016 et Amaro le 8 avril 2019. Voilà qui promet de belles fêtes d’anniversaires chaque année dans la famille Grizou.

En attendant, après la maternité, l’attaquant du Barça a rendez-vous samedi soir à Madrid pour le Clasico face au Real pour le choc au sommet de la 30eme journée de Liga.





Antoine Griezmann avec fille et sa compagne en 2018 © ICON Sport