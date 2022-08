Barça: gros retournement de vestes en Catalogne sur Frenkie de Jong... après seulement un match

Remplaçant lors du match nul entre le Barça et le Rayo Vallecano ce samedi en Liga (0-0), Frenkie de Jong a fait une entrée fracassante à la 60e minute, venant apporter du liant entre le milieu de terrain et l'attaque. Une performance plus que réussie, qui convainc la presse catalane ce dimanche.

Frenkie de Jong enfin laissé tranquille ? Poussé vers la sortie par le FC Barcelone depuis le début du mercato, le Néerlandais a démarré la première journée de Liga ce samedi contre le Rayo Vallecano sur le banc. Le milieu de terrain est finalement entré à la 60e minute, changeant le visage du Barça, beaucoup plus dynamique après son entrée. Une entrée qui a été saluée par la presse catalane ce dimanche.

"Frenkie de Jong a profité de ses débuts pour se justifier"

"En plein débat sur sa continuité, le Barça le poussant à accepter une offre de Manchester United, Frenkie de Jong a profité de ses débuts en championnat au Camp Nou pour se justifier", écrit Mundo Deportivo dans un édito consacré à la bonne performance du numéro 21 catalan.

"En seulement 30 minutes, De Jong a réussi à briser les lignes de l'adversaire, a révolutionné le jeu et, malgré le fait que l'équipe n'a pas réussi à en faire assez, le Néerlandais a montré qu'il veut donner raison à Xavi qui dit de lui que 'pour moi, c'est un joueur important'", poursuit le quotidien catalan.

Nommé homme du match par la radio catalane

"Il n'était pas au mieux de sa forme lors de ses trois premières années, mais Frenkie n'abandonne pas et veut se battre", conclut l'article, bien loin des très nombreuses rumeurs de transfert relayées quotidiennement par la presse catalane, qui annonçait samedi que le Barça souhaitait contraindre De Jong à un départ, en faisant débarquer Bernardo Silva en Catalogne. Dans l'idée de lui montrer qu'il n'aurait pas de temps de jeu.

Entré en jeu pour un peu plus de 30 minutes, il obtient tout de même la note de 6 (sur 10) de la part de Sport, qui souligne lui aussi son apport: "Il a donné un autre ton au jeu de l'équipe au milieu du terrain, plus dynamique et vertical. Le Néerlandais n'a pas perdu sa concentration malgré toutes les rumeurs sur son avenir et c'est un point en sa faveur." La radio catalane RAC1 l'a également nommé homme du match (côté Barça), malgré ses 38 minutes passées sur le pré.

"S’il reste, il aura un rôle important", annonce Xavi

A l'issue de la rencontre, Xavi n'a pu que féliciter son joueur, toujours en restant prudent quand à son avenir. La presse catalane avait justement fait fuiter que l'entraîneur blaugrana ne compterait pas sur De Jong pour le futur et ne voit pas en lui la relève de Busquets, en grande difficulté samedi soir face au Rayo et qui a terminé exclu en toute fin de rencontre.

"Il faut souligner l'attitude avec laquelle Frenkie De Jong est entré, souligne Xavi en conférence de presse. Il n'est pas un remplaçant. Il est important, j'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il était très important pour nous. S’il reste, il aura un rôle important." Si la presse assure toujours que le remplaçant de Busquets durant sa suspension devrait être Miralem Pjanic, le Néerlandais souhaite semer le doute et montrer jusqu'au bout qu'il peut réussir au Barça.

Une ovation du Camp Nou à l'entraînement

Dans un Camp Nou exceptionnellement plein en août, et ce malgré la pluie, Frenkie de Jong a d'ailleurs été acclamé par les supporters alors qu'il était à l'échauffement le long des tribunes. Des encouragements bienvenus pour le Néerlandais, qui a souri puis applaudi en direction du public. Sur son compte Instagram, il a publié une simple photo de lui, sans légende. En commentaires on peut lire de la part de supporters: "Reste s'il te plaît", "Notre meilleur milieu de terrain", "Très bonne performance aujourd'hui, on continue ensemble".

Sur Twitter aussi, des supporters comparent les prestations du milieu de terrain titulaire, à savoir Busquets, Gavi et Pedri, avec celle du Néerlandais. Et selon beaucoup, Frenkie de Jong doit être titulaire pour le reste de la saison. Une vidéo le montrant en train de balader Dembélé balle au pied a également fait sensation auprès des fans.