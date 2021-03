Barça-Huesca: Messi va égaler un record de Xavi

Lionel Messi va égaler un nouveau record avec le FC Barcelone, ce lundi soir à l’occasion du match contre Huesca (21h). S’il joue, l’Argentin rejoindra Xavi au nombre de matchs joués pour le club (767).

Lionel Messi (33 ans) va un peu plus entrer dans la légende du FC Barcelone, ce lundi soir. S’il participe au match entre Barcelone et Huesca (21h, 27e journée de Liga), il va égaler le record du nombre de matchs joués pour le club actuellement détenu par Xavi (767). L’ancien milieu de terrain espagnol - qui a pris sa retraite de joueur en 2019 et entraîne actuellement l’équipe qatarie d’Al Sadd - avait porté le maillot blaugrana entre 1998 et 2015.

Il devrait être détrôné par Messi le week-end prochain face à la Real Sociedad. L’Argentin dispute sa 17e saison en professionnel avec le Barça, où il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. Son avenir agite les conversations depuis de longs mois même si l’élection de Joan Laporta comme président a relancé l’espoir qu’il prolonge l’aventure en Catalogne. Le nouveau dirigeant est un fervent partisan de la signature d’un nouveau contrat pour le sextuple Ballon d’Or.

Des records en pagaille pour Messi en Barça

Le natif de Rosario possède déjà une multitude de records au sein du club. Il est le meilleur buteur de l’histoire de clubs avec 659 buts actuellement. Il est aussi le joueur à compter le plus de trophées au Barça (34). Il avait dépassé Andres Iniesta en 2018. Il est aussi détenteur du plus grand nombre de passes décisives (289) et du plus grand total de buts sur une saison (73 en 2011-2012).

Le Barça a l’occasion de se rapprocher de la tête de la Liga, ce lundi soir après le match nul de l’Atlético de Madrid sur le terrain de Getafe (0-0), samedi. En cas de victoire face à Huesca, lanterne rouge, les Catalans reviendraient à quatre points des Colchoneros. Eliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2006-2007, les hommes de Ronald Koeman peuvent encore viser le double championnat-Coupe. Ils sont en effet qualifiés pour la finale de la Copa del Rey face à l’Athletic Bilbao, le 17 avril prochain. L’occasion pour Messi de gonfler un peu plus son immense palmarès.