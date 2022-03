Argentine: Scaloni veut profiter du "spectaculaire présent" de Messi et Di Maria avant leur retraite

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a réagi aux annonces de ses joueurs, Lionel Messi et Angel Di Maria, qui ont laissé entendre que la fin de leur carrière était proche.

Lionel Messi a déclaré qu’il ferait le point sur beaucoup de choses après le Mondial en 2022, laissant entendre qu’il pourrait mettre fin à sa carrière, sans pour autant préciser sa pensée, vendredi soir à l’issue de la victoire de l’Argentine contre le Venezuela (3-0).

"Messi devra s'asseoir et réfléchir, comme il l'a toujours fait. Après avoir joué une Coupe du monde, on fait des bilans. Dans tous les cas, nous devons en profiter. Nous ne devons pas penser à l'avenir, mais profiter de leur spectaculaire présent", a estimé le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, ce dimanche en conférence de presse.

Scaloni: "Si c'était vraiment son dernier match, c'était vraiment un math de rêve"

Messi, qui aura 35 ans fin juin, connaît une saison délicate au sein du Paris Saint-Germain où il peine à imprimer sa marque sur le style de l’équipe, après avoir quitté son club de toujours, le FC Barcelone, et avoir remporté avec éclat la Copa America l'été dernier au Brésil, son tout premier titre majeur en équipe nationale. Depuis que la Pulga a posé ses bagages à Paris, il en est un qu’on ne reconnaît plus, c’est Angel DI Maria. Méconnaissable avec son club cette saison, El Fideo a lui aussi fait une annonce concernant son avenir. "C’était probablement mon dernier match avec ce maillot en Argentine", a-t-il déclaré.

"Si c'était effectivement son dernier match en Argentine, c'était vraiment un match de rêve, a réagi Scaloni. Di María a marqué un but, donné une passe décisive et reçu la reconnaissance de tout le stade." Si Lionel Messi trône en tête de ce classement, Di Maria fait lui aussi partie des joueurs les plus capés avec l’Argentine. Il est même quatrième avec 121 sélections pour 24 buts et autant de passes décisives.