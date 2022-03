Barça: Laporta n’envisage pas un retour de Messi

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a balayé l’idée d’un retour de Lionel Messi au club, un an après son départ à la fin de son contrat. Il reconnaît des relations moins fluides avec l’Argentin même s’il aimerait qu’il vienne inaugurer le nouveau Camp Nou.

Un retour de Lionel Messi au FC Barcelone n’est pas l’ordre du jour. Dans une interview sur la radio Rac1, Joan Laporta a indiqué qu’il ne travaillait pas pour faire revenir l’Argentin, dont il a contribué au départ l’été dernier en mettant fin aux négociations pour une prolongation de contrat. Un peu chahuté par le public du Parc des Princes, le joueur n’a pas lancé de manœuvre pour revenir dans son club de toujours, qui n’est pas vraiment emballé par un potentiel come-back.

"Nous n’envisageons pas" un retour de Messi, "nous construisons une équipe jeune"

"Pour le moment, il n'y a pas de communication fluide et je ne lui parle pas, a déclaré Laporta dans l’émission 'Tu diràs'. Il n'y a pas de contact personnel. Il est à Paris mais je me souviens de lui avec affection. S'il est triste? Je sais ce qui se dit mais je ne parle pas avec lui. J'entends des commentaires de gens proches de moi, il a une belle famille et je me sentais presque plus mal pour la famille que pour lui (au moment de son départ, ndlr)."

Laporta a de nouveau assumé son choix de ne pas avoir proposé une prolongation de contrat à sa star, qui aurait mis le club dans une situation financière périlleuse. "Pour moi, ce n'était certainement pas facile, mais en l'occurrence, j'ai pensé que l'institution passait avant, je ne pouvais pas la mettre plus en danger. Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire."

Mais Laporta ne veut pas rompre le lien avec le septuple Ballon d’or qu’il aimerait inviter pour l’inauguration du prochain Camp Nou. En attendant, le joueur n’a pas fait non plus de pas en avant pour revenir.

"Je n'ai reçu aucun message de Leo ou de ceux qui l'entourent pour revenir, a assuré le président. La vérité est que pour le moment nous ne l'envisageons pas. Nous construisons une équipe jeune, associée à des personnes ayant une certaine expérience, créant une bonne symbiose qui fonctionne. Mais Leo, c'est Leo, le meilleur joueur du monde, également reconnu. Il mérite le respect en tant que joueur et en tant que personne et dans l'état d'esprit, c'est un gagnant, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas envisagé."