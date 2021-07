Barça: impressionnant depuis son retour, Griezmann est parti pour rester

Le Barça n'aurait pas l'intention de vendre Griezmann cet été, selon Mundo Deportivo, à moins de recevoir une offre impossible à refuser. L'attaquant français champion du monde est rayonnant à l'entraînement et impressionnerait son entraîneur, Ronald Koeman.

Antoine Griezmann est à fond, se réjouit la presse catalane, pleinement concentré sur la préparation estivale de son club, le Barça, et ce qui l’attend cet été. Ce qui ne l’atteint pas, en revanche, ce sont les rumeurs de départ qui ont fusé lorsqu’il a été question de se servir de lui pour libérer de la masse salariale. Comme si rien de ce qui a été discuté ou écrit à son sujet n’avait existé. L’attaquant français surprend par son acharnement et son dévouement à l’entraînement et en match amical, surprenant même son entraîneur, le Néerlandais Ronald Koeman, rapporte Mundo Deportivo.

Griezmann ne veut pas partir

Le technicien batave a pu constater au quotidien l’implication du champion du monde, irréprochable, semble-t-il, depuis son retour de vacances. Griezmann se montre sous son meilleur jour à l’entraînement et ne ménage pas ses efforts, insiste la presse catalane, qui souligne également les bonnes vibrations qu’il transmet, son énergie positive. En témoigne ce penalty offert à Memphis Depay, lors du dernier match amical du Barça face à Gérone, un penalty qu’il avait lui-même obtenu. Une belle connexion technique se dessine d’ailleurs entre Depay et Griezmann, selon Mundo Deportivo.

Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et il n’est plus question désormais d’un départ, à en croire la presse espagnole. Le Barça n’a pas l’intention de négocier pour Griezmann, assure Mundo Deportivo, à moins qu’une offre suffisamment impressionnante pour interroger la politique des dirigeants catalans ne les fasse changer d’avis. Un scénario jugé hautement improbable compte tenu du contexte économique. Dans l’entourage du joueur, cité par Mundo Deportivo, on maintient qu’il n’a pas l'intention de partir, ni eu connaissance de prétendues offres qui seraient arrivées sur le bureau des dirigeants catalans. Circulez, il n’y a rien à voir.