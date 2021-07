Mercato: l'Atlético n'écarte pas l'opération Griezmann et "attend des nouvelles"

Enrique Cerezo, président de l'Atlético, a confirmé ce vendredi qu'un retour d'Antoine Griezmann dans la capitale espagnole s'annonce compliqué... mais pas impossible. L'attaquant français cherche une porte de sortie, après une saison en demi-teinte au Barça.

Antoine Griezmann reviendra-t-il chez les Colchoneros? Alors que la rumeur s'intensifie ces dernières semaines, Enrique Cerezo a rappelé qu'un retour du Petit Prince s'annonce compliqué. "Nous n'excluons rien, mais ce que nous pouvons dire, c'est que ce n'est pas une signature facile. Nous attendons des nouvelles, pas seulement de Griezmann, mais de n'importe quel joueur, mais je peux vous dire que c'est une opération difficile", a expliqué le président de l'Atlético dans des propos relayés par Cope.

Alors que le Barça veut dégraisser son effectif pour soulager ses finances et prolonger Lionel Messi, la vente du champion du monde peut être une solution au problème. "Je ne sais pas comment se déroulent les négociations, je ne sais même pas s'il y en a, mais vous ne tarderez pas à savoir ce qui va se passer. Dans le monde du football, tout est possible, mais dans le cas de Griezmann, je n'en ai pas la moindre idée", avait déjà jugé Enrique Cerezo.

Un bilan mitigé avec le Barça

Malgré le recrutement de Memphis Depay, Antoine Griezmann veut rester en Catalogne, quitte à baisser son salaire. Auteur d'une saison à 13 buts et 7 passes décisives en championnat, le Mâconnais connait une aventure mitigée à Barcelone, avec 44 buts et 21 offrandes en 121 matchs toutes compétitions confondues. L'ancien joueur de la Real Sociedad est prêt à tout pour poursuivre l'aventure et aider le Barça à gagner des trophées, alors que le club n'a soulevé qu'une Coupe du Roi depuis deux ans. De retour dans le groupe quelques semaines après la désillution de l'Euro, "Grizou" doit disputer trois matchs amicaux avec les Blaugranas, dont le trophée Joan Gamper face à la Juve, avant de retrouver la Liga le 15 août, en recevant la Real Sociedad au Camp Nou.