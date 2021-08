Barça: le chant anti-PSG du Camp Nou, au moment de l'hommage à Messi

A l'occasion de la rencontre entre le Barça et Getafe (2-1) ce dimanche, les supporters catalans ont scandé des insultes envers le PSG à la dixième minute, moment de l'hommage à Lionel Messi, désormais joueur de Paris.

Les fans barcelonais ne digèrent toujours pas le départ de la Pulga. Trois semaines après la signature de Lionel Messi au PSG, les supporters catalans ont exprimé leur mécontentement lors du match entre le Barça et Getafe, remporté par Barcelone (2-1) en Liga.

A la 10e minute, les supporters ont scandé des "Put* PSG, Put* PSG" dans les travées du Camp Nou. Un message totalement différent que lors du premier match à domicile, où ils avaient applaudi le sextuple Ballon d'Or à la dixième minute, en référence à son mythique numéro de maillot.

Bon départ du Barça sans sa légende

Malgré le transfert de la Pulga au PSG, le Barça démarre plutôt bien en Liga, sous l'impulsion de Memphis Depay. Successeur désigné de l'ancien numéro 10 et en l'absence de Sergio Agüero, toujours blessé, le Néerlandais a été le grand bonhomme de la rencontre face à Getafe. Impliqué sur le premier but de Sergi Roberto, l'ancien Lyonnais a inscrit le but de la victoire à la demi-heure de jeu.

Sa performance lui a d'ailleurs valu une ovation du Camp Nou. Cette victoire permet au Barça de rester au contact du Real, victorieux ce samedi du Betis Séville. Les deux équipes comptabilisent sept points, tout comme le FC Séville, Valence et Majorque.