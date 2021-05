Barça: Koeman veut rester à condition d’être soutenu par sa direction

Présent en conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman a évoqué son avenir à quelques jours de la fin de saison. L’entraîneur du Barça souhaite poursuivre l’aventure, si la direction du club catalan le soutient.

L’avenir de Ronald Koeman pose forcément question lorsque le FC Barcelone s’apprête à achever sa saison potentiellement sans le titre de champion d’Espagne et avec une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions à la clé. "Le président a le dernier mot, je le respecte, concède-t-il en conférence de presse. Il a la vérité. Je suis très calme en ce sens".

"L’important est de pouvoir travailler dans un club quand on a la confiance absolue du club"

L’entraineur néerlandais attend donc l’aval de la présidence pour affirmer qu’il continuera l’aventure en Catalonge, une saison après son arrivée: "l’important est de pouvoir travailler dans un club quand on a la confiance absolue du club. C’est la chose la plus importante, je peux et je veux continuer si tel est le cas".

Le coach du FC Barcelone et son président, Joan Laporta, s’étaient entretenu ce jeudi. Un épisode sur lequel est revenu le principal intéressé: "Je ne peux pas dire grand-chose. Nous avons parlé de l’équipe, de la saison et des derniers résultats".

"Beaucoup de choses positives"

"Nous parlerons à la fin de saison, poursuit Koeman. Surtout du point de vue club, parce que je suis heureux et je veux continuer. C’est un parcours qui ne s’arrête pas cette saison, nous avons fait de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses positives. Critiquer et dire qu’à un moment donné, tout a été parfait et que deux semaines plus tard, tout est horrible, ce n’est pas juste."

À deux journées de la fin du championnat, le FC Barcelone compte quatre longueurs de retard sur l’Atlético de Madrid et deux sur le Real Madrid. Les Blaugranas ne seront donc pas champions d’Espagne cette année, à moins d’un gros renversement de situation. Sous Koeman, le Barça aura tout de même remporté la Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao (4-0). Reste à savoir si ce bilan suffira aux dirigeants catalans pour garder Ronald Koeman ou si le turnover continuera sur le banc du Barça.