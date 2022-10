Le Barça doit-il virer Xavi après la déroute en Ligue des champions? Pour Thierry Henry, c'est non

Le FC Barcelone est officiellement éliminé de la Ligue des champions et devra se contenter de la Ligue Europa à partir de février. Une situation qui place Xavi dans une position inconfortable. Mais Thierry Henry a plaidé sa cause sur CBS Sports.

C'est un cataclysme, un deuxième d'affilée, qui a frappé Barcelone mercredi. Pour la deuxième année consécutive, Xavi et le Barça sont reversés en Ligue Europa à l'issue d'une campagne de Ligue des champions chaotique. Le club blaugrana n'a gagné qu'un seul match sur cinq, face au Viktoria Plzen, pour un nul (face à l'Inter) et trois défaites (une face à l'Inter et deux face au Bayern).

Thierry Henry, interrogé sur CBS Sports, a défendu son ancien coéquipier au Barça, jugeant les comparaisons avec Pep Guardiola malvenues: "Pep (Guardiola) a commencé à coacher des hommes, des grands joueurs. Ce n'est pas comparable", estime l'ancien international français. Xavi lui, doit composer avec un jeune effectif, en reconstruction. "Je pense qu'il fait du bon travail", a t-il poursuivi.

"Laisser du temps"

Thierry Henry s'est agacé de l'impatience des dirigeants pour obtenir des résultats rapides, avec des effectifs qui ne sont pas encore stabilisés et des entraîneurs qui n'ont pas encore eu le temps de travailler correctement.

A propos de Steven Gerrard (débarqué par Aston Villa il y a quelques jours), l'ancien international français estime qu'il n'a pas eu suffisamment de temps. "Vous devez laisser aux entraîneurs, ex-joueurs ou non, du temps", insiste t-il, s'appuyant sur l'exemple de Mikel Arteta, en difficulté à ses débuts, et qui a finalement suimposer sa patte. Arsenal est, après 12 journées, leader de Premier League devant Manchester City. Un exemple à suivre pour Xavi?