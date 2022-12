Barça: Laporta convaincu que "le cœur de Messi" est barcelonais

Alors que Lionel Messi devrait prolonger son contrat au PSG dans les prochains jours, Joan Laporta, le président du Barça, a été interrogé sur "la Pulga", après son sacre en Coupe du monde avec l'Argentine. Il reste convaincu que "le coeur de Messi" est barcelonais et aimerait qu'il revienne.

L'avenir de Lionel Messi est scruté de près du côté du FC Barcelone. Fraîchement champion du monde avec l'Argentine, le meneur de jeu a donné son accord pour prolonger son contrat au PSG, au grand dam de Joan Laporta, le président du club blaugrana.

"J'aimerais que Messi revienne, mais on ne peut pas générer d'attentes qui ne soient pas réelles. C'est un joueur du PSG et c'est une opération compliquée", a t-il confié à Barça TV, tout en restant persuadé que "son coeur est culer (barcelonais)".

Messi heureux à Paris, et très coûteux

Si la question de savoir si Messi est heureux à Paris pouvait se poser la saison dernière, elle n'est plus vraiment à l'ordre du jour. "La Pulga" semble s'épanouir cette saison dans la capitale et son titre mondial ne risque pas d'inverser la tendance. Une tendance qui est d'ailleurs à une prolongation de Lionel Messi au PSG, qui devrait intervenir dans les prochains jours. Initialement lié au club jusqu'en 2023, il va prolonger d'une année supplémentaire.

Un retour au FC Barcelone est donc désormais plus qu'anecdotique, d'autant que les finances du Barça ne permettent pas vraiment de faire de folies. Si Joan Laporta avait, selon Sport, prévu de renouer le dialogue avec Leo Messi dans les prochains jours pour évoquer un retour, il était d'ores et déjà acté que le Barça ne pourrait pas s'aligner économiquement sur l'offre du PSG et qu'un retour nécessiterait un gros effort de l'attaquant argentin sur ce point.