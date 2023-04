Barça: Laporta va s'exprimer sur l'affaire Negreira

Comme souhaité par le patron de la Liga Javier Tebas, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, va s’exprimer prochainement sur l’affaire de potentielle corruption arbitrale qui agite le Barça.

Secoué par une affaire de potentielle corruption arbitrale, Joan Laporta, le président du Barça, va tenir une conférence de presse lundi 17 avril, selon une information de Mundo Deportivo. Le patron du club catalan évoquera sa version des faits de l‘affaire Negreira, laquelle met en cause le FC Barcelone, accusé d'avoir versé de l’argent à l’ancien vice-président de la commission des arbitres, via sa propre société.

"Plus de deux mois se sont écoulés et nous verrons si vous pouvez clarifier la situation plus que dans les lettres que vous avez envoyées, à l'UEFA et à la FIFA", lui a lancé, à travers des propos relayés par Sport, Javier Tebas ce mardi. Le président de la Lige espagnole qui qualifiait cette polémique comme "la plus grande atteinte à la réputation qui ait été faite au football espagnol de toute son histoire".

Tebas attend des expications

"Pourquoi tous ces millions ont-ils été versés pendant près de 20 ans au vice-président du Comité technique des arbitres? Pourquoi M. Negreira a-t-il dit lors de sa comparution à l'Agence des impôts que c'était pour atteindre la neutralité?", s’est encore questionné le boss de la Liga, qui espère obtenir des éléments de réponse lors de l’intervention de Laporta lundi prochain.

"Pourquoi le fils de Negreira a-t-il également chargé de faire des rapports au club de Barcelone via un partenariat avec un directeur du club de football du Barça, Josep Contreras? Tout cela doit être clarifié", a conclu Tebas, faisant de ce fait allusion à la possibilité qu'un membre du club ait gardé une partie de l'argent destiné à la société de Negreira. En attendant que les zones d'ombre soient dégagées, le Barça, qui a réclamé la démission de Tebas, reste plongé dans le chaos.