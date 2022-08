Barça: le beau geste de Piqué pour aider le club blaugrana à inscrire ses recrues

À quelques heures de la reprise de la Liga, le Barça est toujours en proie au doute concernant l'inscription de ses recrues. Contraint de devoir débloquer des fonds ou alléger sa masse salariale, le club catalan va pouvoir compter sur le coup de pouce de Gérard Piqué.

Un an après avoir dû attendre jusqu'au tout dernier moment pour enregistrer les signatures d'Eric Garcia et Memphis Depay, l'histoire se répète pour le Barça. Alors que la saison 2022-2023 du championnat d'Espagne s'ouvre ce vendredi, le club catalan cherche toujours des solutions pour satisfaire aux exigences de la Liga. Et comme l'an passé, une partie de la solution pourrait bien être apportée par Gérard Piqué.

Piqué était prêt à jouer gratuitement

Selon le quotidien espagnol As, le défenseur central, qui avait déjà abaissé significativement ses émoluments pour permettre l'enregistrement de nouveaux joueurs avant le début de l'exercice 2021-2022, devrait récidiver. Le joueur de 35 ans, sous contrat jusqu'en 2024, va modifier cette semaine les termes de son bail et réduire de nouveau son salaire. "Pas autant que le joueur le souhaitait", tempère toutefois le quotidien, qui explique que celui-ci se proposait même de jouer gratuitement.

Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, Andreas Christensen, Franck Kessié et bientôt Marcos Alonso et peut-être Bernardo Silva, sans oublier les joueurs ayant renouvelés comme Ousmane Dembélé et Sergi Roberto... La liste est longue pour le Barça. D'autant plus que du côté du board catalan, les yeux sont toujours fixés sur Frenkie de Jong.

Si Joan Laporta et Xavi ont répété leur désir de voir le Néerlandais rester au club, la situation financière du club rend cette envie compliquée. En cause, le salaire du milieu de terrain (18 millions d'euros) qui aurait conduit, comme révélé par The Athletic, ses dirigeants à vouloir annuler le dernier contrat de de Jong en raison de malversations.

Le Barça sur tous les fronts sur le plan financier

Pour autant, la stratégie mise en place par le Barça pour enregistrer ses recrues pourrait porter ses fruits. En plus d'une contribution des joueurs - Sergio Busquets devrait lui aussi accepter de revoir à la baisse son salaire selon As - plusieurs leviers économiques ont été activés.

En plus de la vente d'une partie de ses droits TV, le Barça a vendu 25% des parts de Barça Studios, l’une de ses filiales chargée des réalisations audiovisuelles du club, à la plateforme Socios.com. Et face à la persistance de la Liga, la direction du Barça a négocié avec le fonds d’investissement GDA Luma, propriété de Gabriel de Alba, co-propriétaire du Cirque du Soleil, la vente de 24,5% supplémentaires de Barça Studios, sur un modèle de transaction identique à celle qui a débouché sur un accord avec Socios.com. Enfin, selon Mundo Deportivo, une entreprise de crypto-monnaie ukrainienne, WhiteBIT, va débourser 20 millions pour s'afficher sur la manche du maillot blaugrana.