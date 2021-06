Barça: le fils de Johan Cruyff intègre l'organigramme

Après un premier passage en tant que joueur au FC Barcelone de 1988 à 1996, Jordi Cruyff est de retour au club catalan. Le fils de l'illustre Johan Cruyff intègrera l'organigramme du Barça à partir du 1er août prochain. Le Néerlandais devrait y occuper un rôle de directeur technique.

Jordi Cruyff va signer son retour au FC Barcelone. Après un premier passage de huit ans en tant que joueur chez les catégories jeunes puis en professionnel, le Néerlandais va intégrer l'organigramme du club catalan. Fils de l'illustre Johan Cruyff, l'ancien milieu offensif "rejoindra l'organigramme de la zone football à compter du 1er août", a indiqué le club culé dans un bref communiqué.

Le FC Barcelone devrait occuper un rôle de directeur technique et épauler Joan Laporta, élu à la tête du club catalan en mars dernier. Jordi Cruyff va donc retrouver un club qu'il connaît bien et qu'il a fréquenté jusqu'en 1996, avant de partir à Manchester United.

Johan Cruyff avait débuté sa reconversion en 2017, en devenant l'entraîneur du club israélien du Maccabi Tel Aviv. Son mandat n'avait toutefois duré qu'une seule saison. Le Néerlandais s'était ensuite laissé tenter par une aventure en Chine, au club du Chongqing Lifan FC, avant de devenir sélectionneur de l'Équateur pendant quelques mois, sans jamais avoir dirigé un seul match.

Koeman devrait rester sur le banc l'an prochain

En pleine restructuration, le FC Barcelone devrait renouveler sa confiance à Ronald Koeman sur le banc d'entraîneur l'an prochain. Un temps pressenti sur le départ, le tacticien néerlandais devrait poursuivre sa mission alors que Joan Laporta n'a pas vraiment déniché de candidats crédibles pour assurer sa succession.

Lors de la conférence de presse de présentation de sa nouvelle recrue, Eric Garcia, le président barcelonais avait clairement ouvert la porte à maintenir Koeman l'an prochain sur le banc. "Nous discutons actuellement et nous sommes en période de réflexion, a expliqué Laporta. Je me sens très à l’aise avec lui. Il y avait quelques points que je voulais clarifier et nous y travaillons. Nous attendons la fin des pourparlers afin que tout soit fait pour le bien du Barça."