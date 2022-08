Barça: le message d'Aubameyang après l'agression subie à son domicile et sa fracture de la mâchoire

Après avoir été agressé par des cambrioleurs à son domicile dimanche soir, l'attaquant du Barça, Pierre-Emerick Aubameyang, a réagi ce mercredi sur ses réseaux sociaux.

"Le sentiment de ne plus se sentir en sécurité dans sa propre maison est difficile à comprendre", a écrit Pierre-Emerick Aubameyang sur ses réseaux sociaux, très touché par ce qu'il a subi.

Agressé dimanche soir à son domicile alors qu'il tentait de protéger sa famille face à des cambrioleurs, Pierre-Emerick Aubameyang raconte: "Des lâches violents ont fait irruption dans ma maison et ont menacé ma famille et mes enfants". L'attaquant a donné de ses nouvelles. Il a confirmé avoir été blessé à la mâchoire mais "remercie Dieu que personne d'autre n'a été blessé". Il affirme qu'il sera "remis en un rien de temps"

Il a tenu a remercié tous ses fans pour le soutien: "Nous allons surmonter tout ça et rester forts. Merci à tous pour le soutien, cela signifie vraiment beaucoup pour nous", a confié le joueur de 33 ans.

Toujours en négociations avec Chelsea

Cette agression survient dans une période mouvementée pour le joueur, en manque de temps de jeu au FC Barcelone et en négociation avec Chelsea. The Athletic rapportait ce mercredi matin que la blessure du Gabonais ne devrait pas remettre en cause un éventuel deal, mais qu'un prêt était à l'étude depuis plusieurs heures.

>> Les infos mercato EN DIRECT