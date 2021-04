Barça: le nouveau surnom de Dembélé dans le vestiaire

Dans une interview donnée à beIN Sports, Ousmane Dembélé explique que ses coéquipiers ont emprunté son nouveau surnom à Samuel Eto’o depuis son changement de poste.

Ousmane Dembélé n’a pas encore les statistiques, le palmarès ni la carrière de Samuel Eto’o mais la comparaison avec l’ancien avant-centre camerounais commence à faire sa place au sein du FC Barcelone. "Comme maintenant je joue en pointe, on m’appelle Samuel Eto’o dans le vestiaire", explique l’ancien rennais au micro de beIN Sports.

Buteur du FC Barcelone à 130 reprises en 199 matchs, Eto’o a porté les couleurs du Barça entre 2004 et 2009. Depuis la victoire à Séville (2-0), Dembélé a effectivement été replacé dans l’axe de l’attaque blaugrana, avec succès, pour l’instant: 3 buts en 5 matchs à ce nouveau poste, sachant qu’il était entré à droite face à Osasuna (2-0).

"Quand Messi a le ballon, il faut faire les courses"

Dans ce même entretien, le champion du monde explique bénéficier des conseils privilégiés de Lionel Messi et évoque son nouveau rôle: "Je prends un peu plus la profondeur pour libérer un peu plus d’espace pour Messi et Griezmann. Quand Messi a le ballon, il faut faire des courses, il faut le demander."

Dembélé est aussi revenu sur son but face au FC Séville où il découvrait ce poste d’avant-centre: "Contre Séville qui joue haut, Messi me dit: 'quand j’ai le ballon, va en profondeur, je vais te la mettre'". Impuissant face au Real Madrid ce samedi (2 tirs, 33% de duels gagnés) l’international français avait aussi été aligné dans l’axe au Parc des Princes et avait buté à plusieurs reprises sur Keylor Navas.