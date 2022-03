Real-Barça: quand Eric Garcia se moque de Vinicius en plein Clasico

Lors de la large victoire du Barça face au Real dimanche soir (4-0), Eric Garcia n’a pas ménagé Vinicius. Il lui a ironiquement prédit le ballon d’Or l’année prochaine.

Une démonstration. Voilà comment pourrait être résumé le match du Barça sur la pelouse du Real dimanche soir (4-0). Les Catalans ont largement dominé les Madrilènes et repassent devant l’Atlético au classement.

Mais ce n’est pas tout. En plus de s’imposer à Bernabeu, le Barça n’a pas lésiné sur le chambrage. Le club a multiplié les messages en faisant notamment référence à la large victoire 6-2 au Bernabeu en 2009 et Gerard Piqué a tweeté "nous sommes de retour". Mais le chambrage avait déjà débuté pendant le match. "Toi, tu es ballon d’Or l’année prochaine", a lancé Eric Garcia à Vinicius. La punchline du défenseur a été captée pour les caméras de Movistar et relayée par Marca.

Grosse simulation

A la tête de l’attaque du Real orpheline de Karim Benzema (blessé au mollet), le Brésilien a effectivement vécu une partie compliquée. Il a eu quelques occasions en première période mais a perdu ses duels contre Ter Stegen. La plus significative: à la 36e minute, quelques instants après l’ouverture du score d’Aubameyang. Parti en contre, l’attaquant a perdu ses appuis en voulant crocheter le gardien. Hors de lui, Vinicius a réclamé penalty mais n’a rien obtenu. Une simulation bien captée par les caméras et pour laquelle Viniciuis s'est fait recadrer par Piqué.

La prestation de l’attaquant madrilène a aussi illustré la dépendance du Real à Karim Benzema. Quand l’attaquant français est absent, tout se complique. Dimanche soir, les Barcelonais ont su en profiter et Eric Garcia l’a encore un peu plus souligné.