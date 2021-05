Barça: Messi a organisé un repas chez lui avec ses coéquipiers

Pour souder l’effectif du FC Barcelone avant la dernière ligne droite vers un possible titre en Liga, Lionel Messi a organisé un repas chez lui ce lundi, en bon capitaine qu’il est. Tous ses coéquipiers étaient présents.

Comme un seul homme. Après un début de saison tourmenté, rythmé par les envies de départ de son icone Lionel Messi, le FC Barcelone semble plus uni que jamais. Désormais tourné vers un objectif commun, celui de terminer la saison du mieux possible en Liga, et décrocher un 27e sacre quasi inespéré au vu de sa saison en dents de scie.

Afin de renforcer la cohésion de l’équipe alors que se profile la dernière ligne droite du championnat, le capitaine argentin a organisé ce lundi un repas à son domicile avec tous ses coéquipiers et leurs compagnes, selon Marca. Habituellement, les joueurs se retrouvent plutôt au restaurant pour leurs repas d’équipes.

Tous tournés vers le choc face à l’Atlético

Une réunion privée avec Antoine Griezmann, Gerard Piqué ou encore Ousmane Dembélé, qui a permis à l’équipe blaugrana de célébrer la victoire importante du Barça à Valence dimanche soir (2-3, 34e journée), durant laquelle Messi a inscrit un nouveau doublé. Et de solidifier un peu plus leurs liens avant la rencontre déterminante de samedi prochain face au leader, l’Atlético de Madrid, qui devance le Real Madrid (2e) et Barcelone (3e) de deux petits points à quatre journées du terme.

Selon le média espagnol, c’est la toute première fois que Lionel Messi organise un tel déjeuner avec l’ensemble de l’effectif depuis qu’il est au Barça. Signe que l’Argentin de 33 ans est totalement investi dans son rôle de leader tandis que le club est engagé dans un sprint final crucial, qui permettrait de sauver la saison catalane avec un doublé coupe d’Espagne-championnat.