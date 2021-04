Barça: un contrat de dix ans pour convaincre Messi de rester?

Le FC Barcelone envisagerait d’offrir un nouveau contrat de dix ans à Lionel Messi selon le journal The Times. Après son départ de l’équipe, la star argentine assurerait un rôle d’ambassadeur pour le club catalan aux Etats-Unis puis bénéficierait d’un rôle dans l’organigramme blaugrana.

L’optimise reste de mise en Catalogne. Malgré la défaite contre Grenade (1-2) ce jeudi, le Barça reste en course pour le titre en Liga et pourrait encore convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat. Libre en juin prochain, l’Argentin de 33 ans se trouve au cœur de nombreuses rumeurs et disposerait notamment d’une offre du PSG portant sur un bail de deux années.

Toutefois, le club catalan aurait dégainé une belle proposition pour le persuader de rester fidèle à ses couleurs de toujours. Selon le journal britannique The Times, Barcelone aurait proposé de prolonger l’aventure commune avec "La Pulga" pour dix années supplémentaires.

Une pige en MLS avant d'intégrer l'organigramme

Afin de clarifier la position du Barça, Joan Laporta a même dîné avec le père de Lionel Messi la semaine passée en Catalogne. Le nouveau président barcelonais en aurait ainsi profiter pour préciser les contours de la proposition du club. Dans un premier temps, le sextuple lauréat du Ballon d’or resterait à Barcelone pour y finir sa carrière européenne.

L’Argentin serait ensuite autorisé à effectuer une expérience en MLS, tout en y assurant en même temps un rôle d’ambassadeur pour le Barça aux Etats-Unis. Après son retour d'Amérique du Nord, Lionel Messi intégrerait l’organigramme su Barça dans un rôle exécutif dont l’intitulé resterait encore à définir.

Messi prêt à baisser son salaire?

Le quotidien britannique rappelle également les efforts que Lionel Messi serait prêt à faire des efforts pour rester en Catalogne et participer au redressement du Barça. L’Argentin accepterait ainsi de réduire son salaire estimé à près de 90 millions par an afin d’aider le club à réduire ses pertes financières.

En contrepartie, l’Argentin aurait reçu des garanties sportives et notamment un recrutement ambitieux. Outre l’aspect financier, Lionel Messi souhaite rester dans une équipe compétitive et capable de l’aider à gagner d’autres titres, notamment en Ligue des champions. Donné partant à coup sûr lors du dernier mercato estival, l’attaquant argentin pourrait finalement rester au Barça. Mais le Times de rappeler qu’aucune décision définitive ne devrait être prise avant la fin de saison. Pour le moment, la priorité du clan Messi reste la lutte pour un onzième titre en Liga.

