Barça: Messi ne tire jamais de coup franc à l’entraînement, selon un ancien coéquipier

Lionel Messi est l’un des tireurs de coup francs les plus adroits de la planète. Et peut-être même de l’histoire du foot. L’attaquant du Barça en a inscrit près d’une cinquantaine depuis le début de sa carrière. Pourtant, il ne s’exerce pas du tout à cet exercice à en croire Nelson Semedo, son ex-partenaire en Catalogne.

Lionel Messi peut frapper dans n’importe quelle position sur un rectangle vert. Chirurgical du gauche, il est également très à l’aise avec son pied droit lorsqu’il s’agit de faire trembler les filets. En mouvement, le plus souvent. Mais aussi arrêté, si besoin. Depuis le début de sa carrière, le génie argentin a inscrit une multitude de coups francs directs avec le FC Barcelone. Le dernier en date lors d’une victoire face à l’Athletic Bilbao, le 31 janvier en Liga (2-1). Maître en la matière, il a marqué à 46 reprises dans cet exercice avec le club catalan. Avec en point d’orgue: son bijou face à Liverpool au Camp Nou, en mai 2019, lors d’une demi-finale aller de Ligue des champions spectaculaire (3-0).

Pourtant, le sextuple Ballon d’Or n’est pas du genre à s’exercer jusqu’à la nuit tombée pour améliorer sa technique de frappe. Loin de là. D’après Nelson Semedo, il laisse juste parler son talent. Les soirs de match uniquement. "Vous savez ce qui le rend encore plus incroyable? Je ne l’ai jamais vu tirer un coup franc à l’entraînement, durant toute la période où j’étais au Barça. Je vous jure qu’il ne l’a jamais fait", confie au Telegraph le latéral droit, qui a évolué durant trois ans à Barcelone, avant de rejoindre Wolverhampton en septembre dernier.

"Pour lui, c’est tout simplement naturel"

"Nous avions l’habitude de nous entraîner à tirer de loin, mais Messi n’a jamais frappé de coup franc. Pour lui, c’était tout simplement naturel, s’émerveille l’international portugais. C’est un joueur incroyable, je ne peux vraiment l’expliquer à personne. Lorsqu’il marque son coup franc contre Liverpool, j’étais juste derrière lui… Je n’ai pas assez de mots pour décrire à quel point il est bon. (…) Lors de l’un de mes premiers matchs à Barcelone, il a pris le ballon et dribblé trois, quatre puis cinq joueurs. Inconsciemment, j’étais là sur le terrain à penser: ‘Comment ce gars peut-il faire ça?’"

Concernant les coups francs, Lionel Messi a peut-être appliqué le conseil que Diego Maradona lui a donné lorsqu’il l’a eu sous ses ordres en équipe d’Argentine (20098-2010). "Pour le Mondial durant lequel j’ai dirigé Messi (en 2010, ndlr), il tirait tous ses coups francs au-dessus. Et maintenant il détient la clé, Messi sait comment tirer, expliquait Maradona il y a deux ans sur TNT Sports. C’est simple car j’ai pu regarder Messi. Et je lui ai dit en face, comme à n’importe qui. Nous terminions l’entraînement après tous les autres et nous allions tirer des coups francs. C’est à partir de ce moment-là qu’il a bien frappé ses coups francs (…) Je lui ai appris comment tirer. Je lui ai dit: ‘C’est simple: tape au milieu !’".