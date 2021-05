Barça: Messi regrette de ne pas avoir demandé les maillots de deux gloires du Real

Interrogé par le quotidien sportif Olé sur sa collection de souvenirs de sa riche carrière, Lionel Messi a tout de même exprimé quelques regrets. L'Argentin a notamment confié qu'il s'en voulait de ne pas avoir récupérer les maillots de deux anciennes gloires du Real Madrid, les Brésiliens Ronaldo et Roberto Carlos.

Lionel Messi a récupéré de nombreux maillots auprès de ses adversaires depuis le début de sa carrière. Et il les garde précieusement. L’attaquant du FC Barcelone a même une salle dédiée à leur exposition, à mi-chemin entre un petit musée et un stand du souk. De grands noms du football mondial y sont évidemment présents comme Thierry Henry, Francesco Totti, Iker Casillas, Deco, Luis Suarez ou Philipp Lahm.

Il y a quelques années, l'attaquant vedette du Barça avait dévoilé son impressionante collection de maillots récoltés tout au long des rencontres qu'il a pu disputer. Et l'Argentin a même fait de la place à quelques maillots un peu plus inattendus comme celui de Lucas Digne avec l'AS Roma ou encore celui de Youssef El Arabi avec Grenade.

Cependant, Lionel Messi exprime tout de même quelques regrets. Dans un entretien accordé au quotidien sportif argentin Olé, l'attaquant de 33 ans a fait part de sa déception de ne pas avoir commencé à collecter ces souvenirs impérissables un peu plus tôt au cours de sa carrière.

Ronaldo et Roberto Carlos manquent à sa collection

Le sextuple Ballon d'Or a notamment deux maillots qu'il aurait aimé ajouter à sa collection : ceux des Brésiliens du Real Madrid, Ronaldo et Roberto Carlos, dont il a croisé le chemin lors de ses premières années avec le FC Barcelone.

"La vérité, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au sujet des maillots ou des souvenirs quand j'étais plus âgé. Parce qu'avant, je n'y prêtais pas attention, ou cela ne m'intéressait pas. Mon frère Matias, en Argentine, a gardé des choses depuis mes débuts et il en a beaucoup. Et je regrette de ne pas avoir demandé plus tôt des maillots à des joueurs contre lesquels j'ai joué quand j'étais jeune, comme Ronaldo (ndlr, le Brésilien), Roberto Carlos. Aujourd'hui, j'aurais aimé avoir ce maillot. Je suis sûr qu'il m'en manque un ou deux, mais j'en ai la plupart."

Ronaldo et Roberto Carlos © Icon Sport

Des petits détails qui ont leur importance. Les deux champions du monde 2002 avec le Brésil feront-ils un geste à l'attaquant du FC Barcelone pour lui permettre de compléter son impressionnante collection ?