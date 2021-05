Barça: Messi serait d'accord pour prolonger deux ans

Selon El Confidencial, Joan Laporta, élu président du Barça en mars, aurait trouvé un accord avec Lionel Messi pour une prolongation de contrat de deux ans. La nouvelle pourrait être officialisée dans les prochains jours.

La fin du feuilleton semble approcher. En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi (33 ans) aurait trouvé un accord avec Joan Laporta pour rester et prolonger son bail de deux ans avec son club de toujours, selon El Confidencial. C’était la grande promesse de campagne du président, finalement élu en mars dernier.

Les conditions économiques finales, et notamment les conditions de paiement, sont encore soumises au résultat de l'audit que subit le club catalan. Mais l'intention des deux parties est de signer le renouvellement dans les plus brefs délais. Le sextuple Ballon d’or devrait inévitablement consentir à une baisse de salaire en raison de la crise économique qui touche le club. Mais le père et agent du joueur, Jorge, s’était montré compréhensif à ce sujet.

En janvier dernier, El Mundo avait dévoilé le salaire de l’Argentin, estimé donc à 138 millions d’euros (fixes et variables compris) chaque année depuis sa prolongation en 2017 jusqu’en 2021. Evidemment, le clan avant démenti mais la question des prétentions salariales de l’Argentin était centrale dans le dossier de la prolongation et l'idée a même germé de lisser ce salaire sur dix ans.

Le PSG était intéressé

Depuis le mois de janvier, Messi est libre de négocier avec le club de son choix et intéressait le PSG et Manchester City, qui a finalement assez vite lâché prise. Le club pourrait officialiser la nouvelle la semaine prochaine, en même temps que la signature de son compatriote, Sergio Agüero, qui va s’engager en tant que joueur libre après son départ de Manchester City. Si tel était le cas, Messi ne serait pas présent physiquement puisqu’il a rejoint l’Argentine pour disputer la Copa America.

Elu meilleur buteur de la Liga pour la huitième fois de sa carrière (30 buts), il avait été dispensé du dernier match de championnat le week-end dernier alors que le Barça était distancé dans la course au titre. Selon El Confidencial, il devrait bien revenir avec le maillot du club blaugrana cet été.