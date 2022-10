Barça: "On ne préparait pas les matchs", Pjanic se paie encore Koeman

Parti du FC Barcelone en septembre dernier, Miralem Pjanic s'est confié sur son expérience en Catalogne, où il a côtoyé Ronald Koeman et Xavi. Pour le milieu bosniaque, l'entraîneur néerlandais proposait des entraînements très médiocres, au contraire du technicien espagnol.

Voilà près d'un an que Ronald Koeman a été démis de ses fonctions au FC Barcelone. Le 28 octobre 2021, le technicien néerlandais avait été licencié après une défaite face au Rayo Vallecano, quatorze mois après son retour en Catalogne. Son passage n'a en tout cas pas laissé un souvenir ému à Miralem Pjanic, qui n'a pas hésité dans un récent entretien à tacler son ancien entraîneur.

Miralem Pjanic s'était déjà plaint du manque de considération à son égard à l'époque de Koeman, qui ne comptait pas sur lui. Plus d'un an après les faits, le joueur en a rajouté: "J'ai été très surpris quand j'ai vu les entraînements de Koeman. Ils étaient sans intensité, sans tactique, sans idées. On ne préparait pas les matchs", a cette fois taclé le milieu bosniaque dans une déclaration relayée par Què T'hi Jugues.

"Une très bonne préparation" avec Xavi

Prêté à Besiktas la saison dernière, Miralem Pjanic est revenu cet été au FC Barcelone, où il a pu préparer l'exercice actuel. S'il a rejoint début septembre le club de Sharjah, aux Emirats Arabes Unis, Miralem Pjanic a donc pu connaître Xavi pendant quelques semaines, nommé en novembre dernier.

"J'ai vu une bonne, très bonne préparation, comme à la Juventus, où nous avons tout gagné, a comparé l'ancien de l'OL. Maintenant, le club s’entraîne avec beaucoup d’intensité et le coach et son staff ont été très clairs avec nous: 'Cette année, nous allons courir, nous allons nous entraîner au maximum'. Même ceux qui ne jouent pas ont des séances d’entraînement très intenses."

Au moment des premières critiques de Pjanic, Ronald Koeman avait estimé qu'il s'agissait de déclarations liées à "de la frustration". "Il y avait d'autres joueurs meilleurs que lui", concluait l'ancien défenseur à propos de son choix d'écarter Pjanic. "La chose la plus grave, c'est que ceux qui ne jouaient pas devaient s'entraîner très dur après les matchs, pas ceux qui jouaient. Mais l'entraîneur ne venait jamais nous voir pour constater l'attitude de ces joueurs, lançait Pjanic en septembre 2021, amer après sa mise à l'écart. Je n'ai jamais vu ça. Comment un joueur peut-il rester motivé ou rappeler qu'il est là ? C'est l'une des pires choses que j'ai vues, et c'est selon moi un grand manque de respect."