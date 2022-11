Barça: "Ces derniers mois ont été difficiles", Piqué justifie sa retraite surprise

Quelques instants après avoir disputé le dernier match de sa carrière au Camp Nou contre Almeria ce samedi (2-0), le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué s’est arrêté aux micros de la télévision espagnole. Il revient sur son choix de retraite et ses derniers mois compliqués.

"Une libération". Voilà comment Gérard Piqué qualifie sa retraite sportive, annoncée à la surprise générale cette semaine, à l’issue de la victoire contre Almeria ce samedi au Camp Nou (2-0). Le désormais ancien défenseur du FC Barcelone s’est justifié de son choix devant les caméras de DAZN, évoquant une période délicate.

"J'ai été libéré d’un poids, ces derniers mois n'ont pas été faciles du tout et il ne me reste que le bonheur d'avoir tout donné dès le premier jour de mon arrivée ici", décrit-il quelques minutes après le coup de sifflet final. (…) J’ai toujours essayé de tout donner, il y a des jours qui se sont mieux passés pour moi, d'autres moins bien, avec des réussites et des erreurs, mais j'ai tout donné pour ce maillot, pour ces couleurs. C'est ce qui me rend fier de partir avec le travail fait".

"Je n'avais jamais pensé à partir"

"Je suis très heureux, très heureux de finir comme ça, ça a été une belle journée, répond-il à son ancien coéquipier David Villa, présent pour l’occasion. C'est toujours difficile de dire au revoir, mais nous avons gagné, nous avons joué un bon match. Les gens ont été avec l'équipe dès le début minute jusqu'à la dernière, avec cette connexion qui a existé du premier au dernier jour".

"Je n'avais jamais pensé à partir, je pensais toujours à ‘reste un an de plus' et je n'ai pas pensé à prendre ma retraite, mais bon, les choses se passent d'une certaine manière". Au cours des derniers mois, outre une situation sportive compliquée et un niveau critiqué, ses affaires hors-terrain ont défrayé la chronique, tout comme sa séparation avec la chanteuse Shakira.

"Ces six mois ont été très difficiles, je pense que cela s'est vu"

"En fin de compte, il faut prendre une décision, être très clair avec soi-même, ajoute l’ex-international espagnol (102 sélections). Ces six mois ont été très difficiles, je pense que cela s'est vu. Aujourd'hui a été une libération. Le fait de pouvoir jouer aujourd'hui, devant du monde et dire au revoir comme ça, j'emporte avec moi ce souvenir inoubliable. La vie continue".

Avant d’écrire un nouveau chapitre, Gérard Piqué reconnaît qu’il a besoin de souffler. "Je veux m'amuser avec ma famille, avec mes amis, je vais partir en vacances avec mes amis quelques jours après le match de Pampelune (mercredi) et après on verra, indique-t-il. En 2023 il y aura sûrement des défis passionnants. Une nouvelle vie commence". Et rappelle que son histoire avec Barcelone n’est sans doute pas terminée: "c'est chez moi, je suis né ici et je pense qu'un jour je reviendrai. Il a fallu séparer les chemins un moment pour se donner un peu d'air, nous reviendrons avec plus de forces".