Barça: Xavi ne compterait plus sur Piqué et lui aurait conseillé de partir

Xavi a indiqué à Gerard Piqué qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine selon les informations du journal catalan Sport. L'entraîneur blaugrana aurait ainsi reproché à son défenseur sa mauvaise condition physique et un comportement pas toujours exemplaire en-dehors du terrain.

Difficile de passer à autre chose quand on s'appelle Gerard Piqué et que l'on a écrit les plus belles oeuvres du Barça pendant de nombreuses années. Pourtant, Xavi aurait signifié à son ancien coéquipier qu'il ne comptait pas sur lui la saison prochaine. Selon les informations du quotidien Sport, l'entraîneur catalan a expliqué au défenseur de 35 ans qu'il n'entrait plus dans ses plans en équipe première.

Une décision annoncée au taulier blaugrana lors d'une réunion entre les deux hommes il y a environ deux semaines. Pas convaincu par les arguments du technicien, Gerard Piqué lui aurait signifié son intention de rester et de s'entraîner plus dur que jamais pour garder sa place dans le groupe.

Les doutes de Xavi sur le physique Piqué

Afin de justifier son choix de se passer de Gerard Piqué, Xavi lui aurait fait part de ses craintes au sujet de sa condition physique. Si l'entraîneur du Barça est convaincu que son ancien coéquipier reste un joueur de talent, il ne le croit pas capable de tenir le coup sur le plan physique dans une saison où les Catalans vont devoir se battre pour retrouver les sommets de la Liga et du football européen en Ligue des champions.

Apparu à 39 reprises sous le maillot barcelonais lors de la saison 2021-2022, Gerard Piqué a souvent été en délicatesse avec son corps. Blessé au mollet en août dernier, le défenseur central a eu plusieurs pépins musculaires pendant la campagne et a même enchaîné les forfaits pendant les mois d'avril et de mai, ratant sept des neuf derniers matchs du Barça en championnat.

Xavi trouve Piqué pas assez concentré sur le football

Lors de la réunion entre les deux hommes, Gerard Piqué a assuré à son entraîner qu'il était prêt à se battre pour rester au top niveau. Mais la condition physique du défenseur et ses performances sur le terrain ne semble pas être le seul motif d'inquiétude pour Xavi. Le journal Sport assure que le technicien ne trouve pas le vétéran de 35 ans assez impliqué dans sa carrière.

L'ancien milieu reprocherait ainsi à Xavi de trop se disperser en-dehors du football. Les nombreuses activités annexes du champion du monde 2010 et ses polémiques extra-sportives comme sa récente rupture avec Shakira ont été remarquées. Si bien que comme le souligne le quotidien catalan, Xavi a signifié à Gerard Piqué qu'il serait mieux pour lui de quitter le club de la manière la plus "digne" possible. En clair, négocier un départ en acceptant de s'asseoir sur les mois de salaire que le Barça lui doit encore.

Xavi veut recruter en défense

Malgré la volonté affichée par Gerard Piqué de tout faire pour revenir à son meilleur niveau, Xavi n'a pas été convaincu et ne voit plus en lui le taulier capable de tenir la défense du Barça. L'entraîneur blaugrana aurait même précisé sur quels joueurs il comptait s'appuyer: Eric Garcia, Ronald Araujo et Andreas Christensen et Jules Koundé.

Si les deux premiers cités évoluent bien en Catalogne, le Danois est actuellement libre de tout contrat alors que le FC Séville réclame plusieurs dizaines de millions d'euros pour l'international français. Reste à savoir si Gerard Piqué acceptera de quitter le Barça ou s'il entend bien aller au bout de son contrat avec le Barça. Un contrat jusqu'en juin 2024 qui pourrait bien pousser Xavi à revoir ses plans et conserver Gerard Piqué. A moins que le défenseur central de 35 ans ne décide de faire une fleur à son entraîneur et au Barça en acceptant de s'en aller sans faire de vagues.