Barça: Xavi, un "obsédé" de la possession

Alors que sa nomination comme entraineur du FC Barcelone est attendue prochainement, une vidéo de Xavi a refait surface. Il y explique ses principes tactiques et son amour pour la possession.

Quelques heures seulement après le licenciement de Ronald Koeman, les amoureux du FC Barcelone n’attendent plus qu’une chose: la nomination de son successeur. Son identité ne fait plus trop de doute: la presse catalane s’accorde à dire qu’il devrait s’agir de la légende et ancien maître à jouer du club, Xavi. Garant de l’ADN blaugrana, après 17 années passées en équipe première, l’Espagnol sera attendu au tournant sur son projet de jeu, qu’il veut ambitieux: dans une vidéo sortie il y a deux semaines et exhumée par les médias espagnols, il évoquait déjà son amour pour la possession du ballon.

L’entretien en question, paru sur la chaine Youtube de "The Coaches’ Voice" en espagnol, est un véritable cours magistral de 15 minutes, où Xavi évoque sa philosophie et comment il a pu l’appliquer à Al-Sadd, le club qatari qu’il entraine depuis 2019. Tout au long de l’exposé, un précepte revient sans cesse: pour l’ancien milieu de terrain, ses équipes doivent avoir la possession. "Mon équipe doit avoir le ballon, s’emballe-t-il. Je souffre quand je ne l'ai pas, ça m'est arrivé quand j'étais footballeur."

"Le ballon n'est pas une bombe, mais un trésor"

Cette idée, Xavi Hernandez a dû l’inculquer au fur et à mesure à Al-Sadd, avec qui il a fini champion et invaincu la saison passée en championnat, glanant le titre de meilleur entraîneur par la même occasion. "J’ai dû changer la philosophie de l'équipe, qu'ils comprennent que le ballon n'est pas une bombe, que c'est un trésor, confie-t-il. Ce que je leur inculque, c'est qu'ils ne souffrent pas de la responsabilité d'avoir le ballon, qu'ils en profitent. À l'entraînement, nous faisons tout avec le ballon."

En Catalogne, on peut donc s’attendre à un retour imminent du tiki-taka, incarné en son temps par Xavi sur le terrain, qui trancherait avec le jeu plus "standard" de Koeman ces derniers mois. "Quel que soit le système, l'important c’est le jeu, a-t-il poursuivi. Je suis obsédé par la possession du ballon, mais pour attaquer et générer des occasions. Une fois qu’on a le ballon, il faut s’ouvrir le terrain le plus possible."