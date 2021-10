Liga: annoncé au Barça, Xavi botte en touche

Favori pour succéder à Ronald Koeman, remercié mercredi soir par le FC Barcelone, Xavi n'a pas voulu répondre aux questions sur le sujet ce jeudi en conférence de presse. Il s'est simplement dit "concentré" sur son travail avec Al Sadd.

Pas de démenti, pas de confirmation. Considéré par la presse espagnole comme le grand favori pour prendre la succession de Ronald Koeman, viré par le FC Barcelone dans la nuit de mercredi à jeudi, Xavi (41 ans) n’a pas échappé aux questions sur le sujet ce jeudi en conférence de presse. "Je suis très concentré sur mon travail avec Al Sadd et je ne veux parler de rien d'autre", a-t-il simplement réagi.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Ancienne gloire du Camp Nou, il a déjà plusieurs fois affirmé qu'il était prêt à accepter un poste d'entraîneur au Barça. "Le plus grand rêve que j'ai maintenant est de revenir au Barça pour réussir. Ce que je voudrais, c’est avoir toutes les conditions afin de démarrer un projet de zéro. Ils étaient venus me chercher en janvier (2020). J’avais dit que les circonstances et le calendrier ne m’allaient pas", avait-il confié il y a un an.

Al Sadd ne bloquera pas son départ

Légende de Barcelone, où il a évolué entre 1998 et 2015 et s’est construit un immense palmarès, élève de Pep Guardiola et chantre du beau jeu, l’ex-chef d’orchestre de la Roja fait figure de candidat idéal pour aider le club catalan à retrouver son lustre passé. Si les noms d'Erik ten Hag, Roberto Martinez, Andrea Pirlo ou encore Marcelo Gallardo ont circulé ces dernières semaines, Joan Laporta serait désormais convaincu que le choix de Xavi est le bon. D’après Mundo Deportivo, l’actuel coach d’Al Sadd a rencontré ce jeudi ses dirigeants, qui auraient donné leur accord pour son départ du Qatar. A condition qu'il dirige encore deux rencontres avec Al Sadd, leader du championnat : samedi face à Al Ahli et mercredi prochain contre Al-Duhail.

En attendant l'arrivée probable de Xavi, l'intérim a été confié à l'entraîneur de l’équipe réserve Sergi Barjuan. C'est donc lui qui sera sur le banc dès ce samedi contre Alavés, à l'occasion de la 12e journée de Liga. Battu mercredi par le Rayo Vallecano de Radamel Falcao (1-0), le Barça pointe à une inquiétante neuvième place.