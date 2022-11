Mercato en direct: Gerson poussé vers la sortie à l'OM

Battu mardi par Tottenham (2-1) et éliminé de toute compétition européenne, l'OM va vouloir réagir et profiter du prochain mercato pour apporter certaines retouches à son effectif. Il faudra vendre au préalable notamment Gerson qui n’est plus dans le coup et dont la relation avec Igor Tudor est complexe. Marseille va s’activer pour lui trouver une porte de sortie.