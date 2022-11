Liga: les premiers messages du Barça pour Piqué après sa retraite surprise

Alors que son emblématique défenseur Gerard Piqué a annoncé ce jeudi son départ à la retraite, son club de coeur, le FC Barcelone, lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux.

L’annonce a pris de court tout le monde, ce jeudi en début de soirée. Via une vidéo publiée sur Twitter, Gerard Piqué a annoncé qu’il disputerait son dernier match au Camp Nou samedi prochain, face à Almeria, avant de partir à la retraite. Pour le FC Barcelone, auquel il a dédié 21 ans de sa vie, c’est une page qui se tourne. Sur son site Internet et ses réseaux sociaux, le club blaugrana a rendu un premier hommage à son emblématique défenseur.

Sur Twitter, le Barça a commencé par relayer la vidéo de Piqué, avant de publier deux messages. Dans le premier, on voit une photo du champion du monde 2010 en train d’embrasser son écusson, avec la légende: "Une vie dédiée au Barça. Merci Piqué." Dans le deuxième, c’est le palmarès XXL du joueur avec son club qui est listé : huit Liga, sept Coupes du Roi, trois Ligue des champions, trois Coupes du monde des clubs, six Supercoupes d’Espagne et trois Supercoupes de l’UEFA.

"Il quitte le Club de sa vie"

Sur le site officiel blaugrana, un hommage moins succinct a également été publié. "Gerard Piqué met fin à son parcours au FC Barcelone, peut-on lire. Le défenseur catalan a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il annonce que le match face à Almeria, le samedi 5 novembre, sera son dernier sous le maillot blaugrana. Socio depuis tout petit, il quitte le Club de sa vie."

Au Camp Nou, ce samedi, les festivités pour la fin de carrière de Piqué devraient être beaucoup plus grandioses. Bien qu’en difficulté sportivement ces dernières années, le défenseur aura en effet été un artisan majeur de la plus belle période de l’histoire du Barça, avec qui il disputera son 616e match. Par le passé, le club catalan a su mettre les petits plats dans les grands pour saluer ses légendes, à l’image de Dani Alves, longuement ovationné en août dernier.