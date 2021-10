Barça-Real: Alba et Benzema seront bien là

À la veille du Clasico entre Barcelone et le Real Madrid ce dimanche à 16h15, les deux formations ont sorti leurs groupes respectifs. Chez les Catalans, Jordi Alba est bel et bien présent, tandis que pour les Madrilènes, Karim Benzema peut tenir sa place malgré des douleurs au pied.

Pour le Clasico de ce dimanche à 16h15, le premier sans Lionel Messi ni Sergio Ramos depuis 15 ans, le Barça mettre les bouchées doubles pour venir à bout d’un Real Madrid qui, malgré une défaite surprise le week-end dernier face à l’Espanyol Barcelone (2-1), est en meilleure forme que l’actuel septième du championnat.

Pour cette rencontre, Ronald Koeman pourra compter sur Jordi Alba (32 ans) qui, en raison de douleurs survenues lors du match de Ligue des champions remporté face au Dynamo Kiev mercredi (1-0), était incertain pour ce choc de la Liga. Niveau blessures, les absences de Pedri, Ousmane Dembélé et Ronald Araujo étaient attendues.

Le Real Madrid avec Benzema

En ce qui concerne le troisième du championnat, l’homme en forme Karim Benzema (33 ans) - avec ses neufs buts en huit rencontres de Liga - est bel et bien présent, malgré des douleurs au pied datant de quelques jours. Hormis le Français, Carlo Ancelotti peut compter sur les retours d’Eden Hazard et de Dani Carvajal. Tandis que Gareth Bale, Luka Jovic, Dani Ceballos et Isco sont tous indisponibles à cause de pépins physiques.

Auteur d’un bon début de saison en Liga, les Madrilènes restent sur une large victoire en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk cette semaine (0-5).