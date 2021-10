Barça-Real: "La peur peut être positive", Ancelotti répond à Koeman

Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a réagi aux propos du coach du Barça, Ronald Koeman, à la veille du Clasico. Le Néerlandais avait assuré ne pas avoir peur avant ce choc qui vaut cher.

Le Clasico est bien lancé à moins de 24 heures de son coup d’envoi. Carlo Ancelotti a déclaré ce samedi avoir parfois "peur" avant les matchs, un sentiment qu'il décrit comme "positif", en échos aux déclarations de Koeman plus tôt dans la journée. L’entraîneur du Barça avait témoigné, avant le choc du week-end: "Il n’y a pas de favori clair. Nous jouons à domicile, nous avons notre peuple. Je n’ai pas cette peur. Nous voulons démontrer une fois de plus que nous avons une bonne équipe".

"Il y a pire dans la vie que de perdre un match de football"

"Il y a de la préoccupation, c'est normal. Et même de la peur, parfois, a répondu l’entraîneur merengue en conférence de presse. Mais ce sont des sentiments positifs. Si tu n'as pas peur, tu affronteras un lion en pensant que c'est un chat. La peur peut être positive. J'ai une équipe forte, avec des qualités physiques et techniques, certes, mais avant tout mentales".

"La peur, ça te prend avant un match, pendant un entraînement, parfois après un entraînement, quand tu vois que l'équipe n'était pas assez investie... C'est une sensation assez constante, a ajouté Ancelotti. Mais c'est une bonne sensation. Par chance, je ne suis jamais terrorisé avant un match, parce que je pense qu'il y a pire dans la vie que de perdre un match de football".

"Avant, c'était le Barça de Messi qu'on affrontait"

Le coach italien a profité de ce point presse pour faire une revue de son effectif, indiquant que Carvajal et Hazard s'étaient entraînés avec le reste de l'équipe ce samedi et qu'ils étaient prêts à jouer ce dimanche.

Ce premier Barça-Real sans Messi ni Ronaldo aura une drôle de saveur, ce qu'a tenté de minimiser Ancelotti. "Les joueurs font partie d'un moment, d'une période, mais le Barça-Real Madrid a toujours existé et existera toujours, même après Sergio Ramos, Cristiano, Messi, ou beaucoup d'autres, a-t-il reconnu. Avant, c'était le Barça de Messi qu'on affrontait, c'est vrai. Mais on est désormais dans une autre réalité. Je ne veux pas que cette absence altère notre préparation, parce que contre le Barça, ça a toujours été un match compliqué, et ça le restera toujours".